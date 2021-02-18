Нефть марки Brent превысила $65 за баррель
18 февраля 202106:25
Стоимость нефти марки Brent превысила 65 долларов за баррель, сообщает РИА Новости.
Это произошло впервые с 21 января 2020 года.
Цена апрельских фьючерсов росла на 0,25 процента — до 65,06 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 1,26 процента, до 61,91 доллара за баррель.
Ранее экономист Денис Ракша в эфире НСН заявил, что стоимость нефти Brent продолжит расти в ближайшее время, однако россияне вряд ли ощутят это.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru