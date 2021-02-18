Нефть марки Brent превысила $65 за баррель

Стоимость нефти марки Brent превысила 65 долларов за баррель, сообщает РИА Новости.

Это произошло впервые с 21 января 2020 года.

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Цена апрельских фьючерсов росла на 0,25 процента — до 65,06 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 1,26 процента, до 61,91 доллара за баррель.

Ранее экономист Денис Ракша в эфире НСН заявил, что стоимость нефти Brent продолжит расти в ближайшее время, однако россияне вряд ли ощутят это.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Тимкив
ТЕГИ:ЭнергетикаНефть
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