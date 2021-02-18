Нефть марки Brent превысила $65 за баррель

Цена апрельских фьючерсов росла на 0,25 процента — до 65,06 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 1,26 процента, до 61,91 доллара за баррель.

Ранее экономист Денис Ракша в эфире НСН заявил, что стоимость нефти Brent продолжит расти в ближайшее время, однако россияне вряд ли ощутят это.

