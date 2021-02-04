В США спрогнозировали рекордный рост цен на нефть Brent
Стоимость нефти марки Brent к 2050 году может вырасти до 173 долларов за баррель, следует из прогноза Информационного управления при министерстве энергетики США.
Отмечается, что цены на нефть могут достигнуть таких показателей при позитивном сценарии. При этом ведомство учитывает курс доллара за 2020 год.
По мнению аналитиков, при негативном сценарии стоимость нефти может опуститься до 48 долларов за баррель. В то же время, согласно реалистичному прогнозу, цена сырья Brent составит 95 долларов.
Стоимость нефти марки Brent достигла исторического максимума в 2008 году: тогда цена сырья составляла 143,9 доллара за баррель, сообщает Ura.ru.
Аналитики американского Минэнерго в своих прогнозах ориентировались на возможные решения ОПЕК и государств, не входящих в организацию, а также на спрос на углеводороды в мире и сбалансированность нефтяного рынка.
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