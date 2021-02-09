Нефть марки Brent подорожала до $61 впервые более чем за год

Стоимость апрельского фьючерса нефти марки Brent поднялась на лондонской бирже до $61 за баррель, сообщает РИА Новости.

Это произошло впервые с января 2020 года. В моменте нефть стоила $61,03. Позже цена снизилась до $60,9.

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В последний раз стоимость Brent поднималась до таких значений 7 января 2020 года.

Экономист Денис Ракша в эфире НСН перечислил причины выхода цен на нефть на максимумы.

При этом он сообщил, что россияне ощутят подорожание «черного золота» не скоро.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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