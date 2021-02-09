Нефть марки Brent подорожала до $61 впервые более чем за год
9 февраля 202106:30
Стоимость апрельского фьючерса нефти марки Brent поднялась на лондонской бирже до $61 за баррель, сообщает РИА Новости.
Это произошло впервые с января 2020 года. В моменте нефть стоила $61,03. Позже цена снизилась до $60,9.
В последний раз стоимость Brent поднималась до таких значений 7 января 2020 года.
Экономист Денис Ракша в эфире НСН перечислил причины выхода цен на нефть на максимумы.
При этом он сообщил, что россияне ощутят подорожание «черного золота» не скоро.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,0 млн+15 916 / сут.
Умерли
77 068+407 / сут.
Выздоровели
3,5 млн+15 881 / сут.
- Жители Болгарии осудили отказ ЕС от «Спутника V»
- Нефть марки Brent подорожала до $61 впервые более чем за год
- Bloomberg: в Twitter могут появиться платные услуги
- Пушков прокомментировал слова Зеленского о российской вакцине
- Российские пенсионеры могут остаться без онлайн-платежей из-за мошенников
8 февраля 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru