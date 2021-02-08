Нефть марки Brent подорожала до 60 долларов
Стоимость нефти марки Brent достигла 60 долларов за баррель. Об этом говорят данные торгов.
Мартовские фьючерсы на нефть марки WTI увеличились на 1,18%, составив 57,52 долларов за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле выросли на 1,11% — до 60 долларов за баррель, передает RT.
Директор Центра исследований в нефтегазовой сфере НИУ ВШЭ Вячеслав Кулагин в эфире НСН рассказал, сколько будет стоить нефть в 2050 году. Он также отметил, что российской экономике при любом сценарии нужно будет отказываться от нефти.
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