Нефть марки Brent подорожала до 60 долларов

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле выросли на 1,11% — до 60 долларов за баррель, передает RT.

Директор Центра исследований в нефтегазовой сфере НИУ ВШЭ Вячеслав Кулагин в эфире НСН рассказал, сколько будет стоить нефть в 2050 году. Он также отметил, что российской экономике при любом сценарии нужно будет отказываться от нефти.







