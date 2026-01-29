Жесткая конкуренция: Россия поборется за нефтяной рынок Сирии
Игорь Юшков заявил НСН, что Сирия не станет конкурентом России в плане экспорта нефти.
Россия поборется за нефтяной рынок Сирии в сфере поставок оборудования, но уже сейчас сможет поставлять туда готовые нефтепродукты по выгодным ценам, заявил НСН эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Президент Сирии Ахмед аш-Шараа накануне прибыл с визитом в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным. На повестке переговоров много вопросов, в том числе касающихся взаимодействия в экономической сфере, сообщил на брифинге пресс-секретарь Дмитрий Песков. Юшков рассказал, какие проекты могут заинтересовать стороны.
«Речь может идти о том, что российские компании могут участвовать в проектах по разработке, ремонту, бурению, если говорим про нефть, то есть, как подрядчики. Сирия никогда не была крупным производителем нефти, на максимуме еще до гражданской войны добыча у них была на уровне 20 миллионов тонн. Они только себя обеспечивали нефтью, дальше добыча снижалась. Они не хотят стать экспортерами, что для нас было бы и невыгодно, так как появилась бы дополнительная конкуренция на глобальном рынке. У них задача немного восстановить свою добычу, чтобы обеспечивать внутренний рынок. И второй момент – это переработка, мы здесь можем помочь оборудованием, выйти на экспорт в этом плане. Но на рынке оборудования жесткая конкуренция, не факт, что наши поставщики ее выиграют. Санкции с Сирии фактически все сняты, поэтому оборудование туда можно поставлять и из условной Европы», - рассказал он.
По его словам, сейчас Россия может наладить экспорт готовых нефтепродуктов.
«А пока они это все налаживают, мы можем поставлять им наши нефтепродукты, здесь у нас самое конкурентное предложение. Дизельное топливо, мазут мы можем их спокойно поставлять. Это наиболее вероятная сфера сотрудничества», - добавил Юшков.
По состоянию на начало 2026 года контроль над нефтяными месторождениями в Сирии, ранее удерживаемыми курдскими формированиями «Сирийские демократические силы» (СДС) при поддержке США, начал переходить к новому центральному правительству после смены власти, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
