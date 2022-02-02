Экономист назвал санкцию, способную выбить РФ из колеи

Запрет банкам проводить операции в долларах является единственной мерой, которая может выбить Россию из колеи. Такое мнение выразил заведующий кафедрой финансовых рынков РЭУ имени Г. В. Плеханова Константин Ордов.

Он отметил, что в случае такой санкции говорить о курсах валют будет бессмысленно, поскольку операции по переводу рубля в доллары будут невозможны. В этом случае, по словам Ордова, прогнозы на курс валют в 81-100 рублей за доллар являются фантазиями экспертов.

По мнению экономиста, в других случаях у рубля запас прочности колоссальный. Эксперт выразил уверенность в эфире «Радио 1», что валютный рынок находится под контролем ЦБ и Минфина.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Курс ВалютСанкции Против России
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