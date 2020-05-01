Нефть дорожает на фоне вступления в силу новой сделки ОПЕК+
В день вступления в силу нового соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи фиксируется рост мировых цен на нефть. Как отмечает РИА Новости, по состоянию на утро 1 мая июньские фьючерсы на марку WTI дорожали на 3,93%, до 19,58 доллара за баррель. В ходе торгов показатель достигал 20,45 доллара за баррель.
Июльские фьючерсы на североморскую смесь Brent растут на 1,66%, до 26,93 доллара за баррель.
Напомним, новое соглашение ОПЕК+, о котором добывающие страны договорились 12 апреля, вступило в силу сегодня, 1 мая. Согласно ему, в мае-июне производство должно снизиться на 9,7 миллиона баррелей в сутки, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года.
К слову, 27 апреля стало известно, что Национальная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco приступила к снижению добычи на прошлой неделе. Таким образом она с опережением выполняет договоренности стран ОПЕК+ о совместном снижении производства с 1 мая. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на источник в саудовской нефтяной промышленности. Компания снижает объемы добычи с примерно 12 млн баррелей за сутки до предусмотренных 8,5 млн.
Между тем, ранее член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев в эфире НСН заявил, что восстановление мирового рынка нефти напрямую связано с разработкой надёжной и универсальной вакцины против коронавируса. По его мнению, котировки отыграют весеннее падение уже в этом году.
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