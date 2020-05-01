Нефть дорожает на фоне вступления в силу новой сделки ОПЕК+

В день вступления в силу нового соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи фиксируется рост мировых цен на нефть. Как отмечает РИА Новости, по состоянию на утро 1 мая июньские фьючерсы на марку WTI дорожали на 3,93%, до 19,58 доллара за баррель. В ходе торгов показатель достигал 20,45 доллара за баррель.

Июльские фьючерсы на североморскую смесь Brent растут на 1,66%, до 26,93 доллара за баррель.

Напомним, новое соглашение ОПЕК+, о котором добывающие страны договорились 12 апреля, вступило в силу сегодня, 1 мая. Согласно ему, в мае-июне производство должно снизиться на 9,7 миллиона баррелей в сутки, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона до конца апреля 2022 года.