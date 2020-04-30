Запрет «наливаек» и сокращение нефтедобычи: Что изменится в мае

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В мае с учётом весеннего обвала на нефтяном рынке в России будет снижена экспортная пошлина на нефть — с $52 до $6,8 за тонну. Налог на экспорт товарного бензина уменьшится до $2, а прямогонного — до $3,7, на сжиженный газ налог станет нулевым.

Кроме того, 1 мая вступает в силу сделка ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи, по которой Россия в мае-июне должна снизить этот показатель на 2,5 миллиона баррелей в сутки. Как именно эта сделка повлияет на рынок, пока неизвестно, но ближайшие два месяца внесут ясность, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью «Газете.ру».

