Запрет «наливаек» и сокращение нефтедобычи: Что изменится в мае
«Национальная служба новостей» рассказывает, какие законы вступают в силу в ближайшие дни.
Быстрые переводы подешевеют
Банк России с 1 мая запрещает высокие комиссии по переводам между физическими лицами в системе быстрых платежей (СБП), в которой уже участвуют 50 банков, включая «Альфа-банк», ВТБ, «Райффайзенбанк» и «Газпромбанк». Переводы до 100 тысяч рублей станут бесплатными, а на операции свыше 100 тысяч комиссия будет не выше 0,5% от суммы перевода и не больше 1,5 тысячи рублей. К слову, по данным ЦБ на 1 марта, средний чек одного перевода в СБП составлял 8,6 тысячи рублей.
Взаимодействие с ФНС упростят
Юридические лица и индивидуальные предприниматели с 1 мая получат возможность дистанционно и в электронном виде подавать жалобы в Федеральную налоговую службу (ФНС). Это можно будет сделать по телекоммуникационным каналам связи через интернет. Кроме того, 1 мая налоговая запустит специальный сервис, с помощью которого малый и средний бизнес и пострадавших от кризиса отраслей сможет подать заявление на получение субсидий для выплаты зарплат работникам.
Нефтедобычу и экспортные пошлины снизят
В мае с учётом весеннего обвала на нефтяном рынке в России будет снижена экспортная пошлина на нефть — с $52 до $6,8 за тонну. Налог на экспорт товарного бензина уменьшится до $2, а прямогонного — до $3,7, на сжиженный газ налог станет нулевым.
Кроме того, 1 мая вступает в силу сделка ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи, по которой Россия в мае-июне должна снизить этот показатель на 2,5 миллиона баррелей в сутки. Как именно эта сделка повлияет на рынок, пока неизвестно, но ближайшие два месяца внесут ясность, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью «Газете.ру».
Пассажиров поездов уравняют в правах
3 мая вступит в силу приказ Минтранса, закрепляющий равные права пассажиров поездов дальнего следования с билет на верхние и нижние полки. В нём прописано, что пассажир с верхней полки имеет такое же право разместить багаж внизу, как и его сосед снизу, если наверху не предусмотрено место для сумок и чемоданов.
Работу «наливаек» ограничат
Президент России Владимир Путин утвердил закон, с 5 мая ограничивающий продажу алкоголя в кафе и барах на первых этажах многоквартирных домов и на прилегающих территориях. Продолжить работу смогут только те заведения, у которых площадь обслуживания превышает 20 кв. метров. Региональные власти смогут ужесточить это требование вплоть до полного запрета.
Бизнес накажут за незаконную перепланировку
С мая отвечать за незаконную перепланировку жилья и прочих помещений в многоквартирных домах будут не только граждане, но и должностные, и юридические лица. В Кодексе об административных правонарушений прописали санкции и для них: 4-5 тысяч рублей штрафа для должностных лиц и 40-50 тысяч рублей штрафа для юрлиц. Для обеих категорий также предусмотрены штрафы за порчу жилья и оборудования в нём.
Штрафы для «уклонистов» увеличат
После 4 мая возрастут штрафы и для подлежащих военному призыву россиян. За уклонение от медицинского обследования и неявку в военкомат без уважительной причины они увеличатся до трёх тысяч рублей, равно как и за умышленную порчу или утрату документов воинского учёта. Срок давности для таких правонарушений увеличили с двух до трёх лет.
Водителей частных автобусов обяжут установить тахографы
В мае вступает в силу требование об обязательной установке тахографа для физических лиц, осуществляющих автобусные перевозки. Правило распространится на транспортные средства, массой от 5 тонн, соответствующих экологическому классу Евро-4 и выше, рассчитанные на перевозку восьми и более человек.
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