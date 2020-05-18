Нефть Brent подорожала выше $35

Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 35 долларов за баррель, прибавив 8%. Контракты с поставкой в июле на лондонской бирже ICE торгуются на уровне $35,36 за бочку. В последний раз нефть стоила дороже этой отметки 9 апреля.

В свою очередь марка WTI прибавляет уже почти 10%, достигнув отметки $32,39 за баррель.