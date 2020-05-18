Нефть Brent подорожала выше $35

Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 35 долларов за баррель, прибавив 8%. Контракты с поставкой в июле на лондонской бирже ICE торгуются на уровне $35,36 за бочку. В последний раз нефть стоила дороже этой отметки 9 апреля.

В свою очередь марка WTI прибавляет уже почти 10%, достигнув отметки $32,39 за баррель.

«Рост будет сопровождаться откатами». Цены на нефть должны вырасти к осени

На фоне роста нефти рубль на валютных торгах Мосбиржи начал теснить доллар и евро. Курс американской валюты опускается до 72 рублей, 73 копеек, евро подешевел до 78 рублей, 98 копеек. Обе валюты сохраняют тенденцию к дальнейшему снижению.

Агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники сообщило, что спрос на нефть в Китае практически восстановился до уровня, который предшествовал началу коронавирусной эпидемии. Он падал после того, как власти КНР ввели общенациональный «локдаун» для предотвращения распространения инфекции. Китай - второй после США в мире потребитель нефти.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ДолларРубльНефть
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры