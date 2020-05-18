Нефть Brent подорожала выше $35
Стоимость нефти марки Brent поднялась выше 35 долларов за баррель, прибавив 8%. Контракты с поставкой в июле на лондонской бирже ICE торгуются на уровне $35,36 за бочку. В последний раз нефть стоила дороже этой отметки 9 апреля.
В свою очередь марка WTI прибавляет уже почти 10%, достигнув отметки $32,39 за баррель.
На фоне роста нефти рубль на валютных торгах Мосбиржи начал теснить доллар и евро. Курс американской валюты опускается до 72 рублей, 73 копеек, евро подешевел до 78 рублей, 98 копеек. Обе валюты сохраняют тенденцию к дальнейшему снижению.
Агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники сообщило, что спрос на нефть в Китае практически восстановился до уровня, который предшествовал началу коронавирусной эпидемии. Он падал после того, как власти КНР ввели общенациональный «локдаун» для предотвращения распространения инфекции. Китай - второй после США в мире потребитель нефти.
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