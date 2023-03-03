Боррель рассказал о проблемах из-за отказа от российской нефти

Отказ от закупок российских энергоресурсов может привести к нарушению баланса на мировом нефтяном рынке. Об этом в интервью индийской газете Hindustan Times заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

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У мирового рынка нефти будут серьезные проблемы в случае полного отказа от нефти из РФ, признал политик. По его мнению, это приведет к серьезному нарушению баланса спроса и предложения.

По его словам, у Евросоюза нет обеспокоенности относительно закупок Индией российского «черного золота».

«Это хорошо для Индии, если они могут покупать российскую нефть по более выгодной цене», - сказал Боррель.

Глава евродипломатии ранее выступил против приостановки членства РФ в «Большой двадцатке» (G20), передает НСН.

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ФОТО: drpepperscott230 с сайта Pixabay
ТЕГИ:РоссияЕвросоюзНефть
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