Боррель рассказал о проблемах из-за отказа от российской нефти
Отказ от закупок российских энергоресурсов может привести к нарушению баланса на мировом нефтяном рынке. Об этом в интервью индийской газете Hindustan Times заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.
У мирового рынка нефти будут серьезные проблемы в случае полного отказа от нефти из РФ, признал политик. По его мнению, это приведет к серьезному нарушению баланса спроса и предложения.
По его словам, у Евросоюза нет обеспокоенности относительно закупок Индией российского «черного золота».
«Это хорошо для Индии, если они могут покупать российскую нефть по более выгодной цене», - сказал Боррель.
Глава евродипломатии ранее выступил против приостановки членства РФ в «Большой двадцатке» (G20), передает НСН.
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