Нефть Brent подорожала до $77 за баррель впервые с октября 2018 года

Стоимость нефти марки Вrent поднялась выше 77 долларов за баррель впервые с осени 2018 года, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

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Цены на сырье Вrent достигали этой отметки 29 октября 2018 года.

По состоянию на 19:14 по московскому времени, стоимость сентябрьского фьючерса Brent составила 77,04 доллара за баррель.

В июне цена фьючерса нефти Brent с поставкой в августе превысила 75 долларов за баррель впервые с апреля 2019 года.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
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