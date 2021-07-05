Нефть Brent подорожала до $77 за баррель впервые с октября 2018 года

Цены на сырье Вrent достигали этой отметки 29 октября 2018 года.

По состоянию на 19:14 по московскому времени, стоимость сентябрьского фьючерса Brent составила 77,04 доллара за баррель.

В июне цена фьючерса нефти Brent с поставкой в августе превысила 75 долларов за баррель впервые с апреля 2019 года.

