Нефть Brent подорожала до $77 за баррель впервые с октября 2018 года
5 июля 202119:32
Стоимость нефти марки Вrent поднялась выше 77 долларов за баррель впервые с осени 2018 года, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Цены на сырье Вrent достигали этой отметки 29 октября 2018 года.
По состоянию на 19:14 по московскому времени, стоимость сентябрьского фьючерса Brent составила 77,04 доллара за баррель.
В июне цена фьючерса нефти Brent с поставкой в августе превысила 75 долларов за баррель впервые с апреля 2019 года.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru