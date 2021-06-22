Стоимость нефти Brent впервые за два года превысила 75 долларов

Стоимость фьючерса нефти Brent с поставкой в августе превысила 75 долларов за баррель. По данным Лондонской биржи ICE, к 04:20 цена составляла 75,02 доллара, прибавив 0,16%.

До этого стоимость нефти этой марки превышала отметку в 75 долларов в апреле 2019 года. Позже стоимость топлива вернулась к значению 74,9 доллара за бочку.

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В начале июня вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что спрос на нефтяном рынке вырос, цены стабилизировались. Однако он отметил, что риски «высокой неопределенности» сохраняются.

По данным Bloomberg, цены на нефть в этом году выросли на 40% на фоне восстановления после пандемии коронавируса в таких странах как США и Китай, а также в Евросоюзе. Там отмечен рост потребления топлива. Вместе с тем восстановление мировой экономики будет неравномерным из-за возвращения вируса в ряде азиатских стран, отмечает агентство.

Ведущие мировые сырьевые трейдеры ранее не исключили возвращение цен на нефть к отметке 100 долларов за баррель.

Между тем, Россия в рамках соглашения ОПЕК+ начала сокращать добычу нефти, передает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
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