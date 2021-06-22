Стоимость нефти Brent впервые за два года превысила 75 долларов

В начале июня вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что спрос на нефтяном рынке вырос, цены стабилизировались. Однако он отметил, что риски «высокой неопределенности» сохраняются.

По данным Bloomberg, цены на нефть в этом году выросли на 40% на фоне восстановления после пандемии коронавируса в таких странах как США и Китай, а также в Евросоюзе. Там отмечен рост потребления топлива. Вместе с тем восстановление мировой экономики будет неравномерным из-за возвращения вируса в ряде азиатских стран, отмечает агентство.

Ведущие мировые сырьевые трейдеры ранее не исключили возвращение цен на нефть к отметке 100 долларов за баррель.

Между тем, Россия в рамках соглашения ОПЕК+ начала сокращать добычу нефти, передает Ura.ru.

