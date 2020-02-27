Нефть Brent обновила минимум с декабря 2018 года

Нефтяные котировки продолжают снижаться на фоне сохранения рисков из-за распространения коронавируса. Утром 27 февраля нефть североморской марки Brent подешевела больше чем на 1,6% - до $51,94 за баррель, передает ТАСС.

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Отмечается, что котировки Brent опустились ниже отметки в $52 впервые с 26 декабря 2018 года.

Снижалась и стоимость нефти WTI – до $48,05 за баррель.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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