Магазины столкнулись с дефицитом сахара и подсолнечного масла

У торговых сетей возникли трудности с поставками сахара и подсолнечного масла. К этому привело решение правительства о регулировании цен на продукты. Как пишет «Коммерсант», производители масла и сахара отказываются продавать продукцию по сниженным ценам, а поставщики готовы отгружать только ограниченные объемы с платной доставкой.

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Об этом изданию сообщил источник одной из розничных компаний. О том, что проблема существует, подтвердил глава координационного совета Союза независимых сетей России Дмитрий Шадрин. По его словам, сложности возникли в основном у небольших и средних сетей, а также несетевых магазинов, передает Ura.ru.

«Ашан» и X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») не испытывают проблем с поставками, в сети Metro заявили, что проблемы уже решены. В Минсельхозе, Минпромторге и Федеральной антимонопольной службе также не подтвердили информацию о перебоях в поставках, сообщает телеканал «360».

Директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев в эфире НСН рассказал, что ждет российскую экономику в 2021 году.

«Главный риск - это то, что постковидная ловушка может затянуться надолго. Люди набрали много кредитов, появится проблема их погашения. Возможен рост банкротств, потому что отсрочки по налогам подойдут к концу. Будет рост цен на продукты, кроме подсолнечного масла и сахара, за стоимостью которых следит правительство. Цены будут расти не резко, чтобы не привлекать внимание. Думаю, 6-7% продовольственной инфляции в 2021 году мы будем иметь точно», - считает Николаев.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:МагазиныПродажа
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