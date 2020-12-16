Росстат рассказал о ситуации с ценами на сахар и масло
Продукты, стабилизацией цен на которые занялся кабмин, в течение недели с 8 по 14 декабря продолжили дорожать. Об этом заявили в Росстате, пишет РИА Новости. Так, цены на сахар повысились на 0,2%, на подсолнечное масло - на 1,7%, пшеничная мука подорожала на 0,5%, черный хлеб - на 0,4%, белый хлеб и макароны - на 0,3%,
Напомни, на минувшей неделе Владимир Путин обратил внимание на рост цен на базовые продукты. Глава государства подчеркнул, что «пандемия здесь ни при чем». Российский лидер указал на подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые.
После этого правительство РФ объявило о разработке комплекса мер, направленных на стабилизацию цен на рынке продовольствия.
Ранее в среду, 16 декабря, премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что все необходимые решения и меры системного характера для борьбы с необоснованным ростом цен готовы. Как пишет ТАСС, он подчеркнул, что кабмин направит в Госдуму законопроект, позволяющий правительству вводить регулирование цен на социально значимые продукты.
При этом, Михаил Мишустин добавил, что меры введены на непродолжительный срок и ими нельзя увлекаться. Он подчеркнул, что сдерживание цен на продукты питания в РФ потребует в будущем разработки новой стратегии.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,7 млн+26 509 / сут.
Умерли
48 564+596 / сут.
Выздоровели
2,2 млн+26 490 / сут.
- В Курске возбудили уголовное дело после гибели 14 пациентов с COVID-19
- Росстат рассказал о ситуации с ценами на сахар и масло
- Франция начнет первую фазу вакцинации от COVID-19 в конце декабря
- Белоруссия обяжет россиян предъявлять по прилёту отрицательный тест на COVID-19
- Минздрав внес вакцинацию от COVID-19 в календарь прививок
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru