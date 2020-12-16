Росстат рассказал о ситуации с ценами на сахар и масло

Продукты, стабилизацией цен на которые занялся кабмин, в течение недели с 8 по 14 декабря продолжили дорожать. Об этом заявили в Росстате, пишет РИА Новости. Так, цены на сахар повысились на 0,2%, на подсолнечное масло - на 1,7%, пшеничная мука подорожала на 0,5%, черный хлеб - на 0,4%, белый хлеб и макароны - на 0,3%,

Напомни, на минувшей неделе Владимир Путин обратил внимание на рост цен на базовые продукты. Глава государства подчеркнул, что «пандемия здесь ни при чем». Российский лидер указал на подорожание сахара, подсолнечного масла, муки, макаронных изделий и хлеба, назвав это попыткой подогнать внутренние цены под мировые.

После этого правительство РФ объявило о разработке комплекса мер, направленных на стабилизацию цен на рынке продовольствия.