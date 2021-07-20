«Недопустимая упаковка». Названы экономические последствия мусорной реформы
В «Руспродсоюзе» объяснили новые требования Минприроды к производителям и рассказали, к чему это может привести.
Объединения розничной торговли АКОРТ и АКИТ предупредили, что из-за планов Минприроды ввести ответственность производителей за будущую утилизацию товаров и упаковки покупатели могут увидеть в магазинах пустые полки.
Если пункт законодательства о допустимых упаковочных материалах не будет изменен, пищевые предприятия действительно окажутся в опасной ситуации, заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» директор профсоюза поставщиков и производителей продуктов питания «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.
«Потенциально риски есть, но мы надеемся, что этот пункт просто будет убран из законодательства. Мы обсуждали этот вопрос на совещании с представителями Минпромторга – они сказали, что это норма подразумевалась для производителей упаковки. Но написано таким образом, что работает и для предприятий пищевой промышленности. А здесь не исключены коллапсы», - отметил Востриков.
По его словам, ведомство хочет внедрить реестр упаковочных материалов, в который будут внесены все виды допустимой упаковки продукции.
«В рамках расширенной ответственности производителя появился пункт, который гласит: если упаковочный материал не содержится в реестре упаковочных материалов, то он не может быть использован. Все материалы, которые используются производителями, еще не внесены, потому что реестр только должен появиться. Процедура, каким образом и кто должен туда внести все сведения, непонятна», - рассказал собеседник «Радиоточки НСН».
Востриков отметил, что ситуация коснется большинство товаров, ведь на разных этапах производства, упаковки и транспортировки продукции в ход идет огромное количество различных материалов.
«Наверное, это правильно, чтобы вся упаковка учитывалась, но пищевое предприятие использует не одно наименование упаковочного материала, а целую палитру, из которой производится готовый продукт питания, который мы привыкли видеть на полке. Разные типы упаковок используются: на банке, например, есть жестяная крышка, резинка под ней, сама стеклянная банка, есть бумажная этикетка, все это погружается в деревянный или пластиковый ящик, продукция грузится на поддон. Теперь представьте, если в этой цепочке даже один из материалов не попал в реестр. Получается, такая продукция не может быть выпущена в оборот. Что делать тогда? Останавливать линию? Там долгосрочные контракты, заказы, штрафы. Придется тогда выбирать из двух зол наименьшее? Либо сумма штрафа, либо сумма административной ответственности за выпуск такого товара», - объяснил он.
Директор профсоюза поставщиков и производителей продуктов питания «Руспродсоюз» подчеркнул, что мера не приведет к «пустым полкам» и росту цен, если речь идет только об ограничениях для производителей упаковки, а не для пищевых предприятий в целом.
«Да, это некоторое увеличение себестоимости, но это не несет в себе критичных рисков отсутствия продукции, пустых полок. Я думаю, что к росту цен это не приведет», - добавил Востриков.
Ранее ретейлер Дмитрий Потапенко подтвердил НСН, что сети получили предупреждение производителей о возможном подорожании хлеба, а президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон объяснил, как на это повлияло государство.
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