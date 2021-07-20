«Недопустимая упаковка». Названы экономические последствия мусорной реформы

Объединения розничной торговли АКОРТ и АКИТ предупредили, что из-за планов Минприроды ввести ответственность производителей за будущую утилизацию товаров и упаковки покупатели могут увидеть в магазинах пустые полки.

Если пункт законодательства о допустимых упаковочных материалах не будет изменен, пищевые предприятия действительно окажутся в опасной ситуации, заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» директор профсоюза поставщиков и производителей продуктов питания «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.

«Потенциально риски есть, но мы надеемся, что этот пункт просто будет убран из законодательства. Мы обсуждали этот вопрос на совещании с представителями Минпромторга – они сказали, что это норма подразумевалась для производителей упаковки. Но написано таким образом, что работает и для предприятий пищевой промышленности. А здесь не исключены коллапсы», - отметил Востриков.

По его словам, ведомство хочет внедрить реестр упаковочных материалов, в который будут внесены все виды допустимой упаковки продукции.

«В рамках расширенной ответственности производителя появился пункт, который гласит: если упаковочный материал не содержится в реестре упаковочных материалов, то он не может быть использован. Все материалы, которые используются производителями, еще не внесены, потому что реестр только должен появиться. Процедура, каким образом и кто должен туда внести все сведения, непонятна», - рассказал собеседник «Радиоточки НСН».