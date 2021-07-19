«Субсидии лишь вредят». Ретейлеры и пекари дали прогноз по ценам на хлеб

Российские хлебозаводы предупредили ретейлеров о возможном подорожании продукции на 7-12 процентов, пишет «Коммерсант». Хлеб подорожает с августа из-за роста стоимости сырья, упаковочного материала и транспортировки. В свою очередь, Минсельхоз поспешил опровергнуть сообщения о грядущем существенном повышении цен на хлеб. В ведомстве отметили, что за минувший год отпускные цены на хлеб выросли на 4,6%, что не превышает уровень инфляции. Кроме того, хлебозаводы получают субсидии на возмещение части затрат. В ответ они берут на себя обязательства по неповышению цен до 31 декабря 2021 года.

Ретейлеры такое предупреждение получали, но ничего особенного в этом нет, так как в этом году волнообразное изменение цен характерно для всех видов продукции, рассказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ретейлер, предприниматель Дмитрий Потапенко.

По его словам, Минсельхоз формально также не соврал в своем заявлении о повышении цен на хлеб в пределах нормы, так как прийти к общему знаменателю в вопросе допустимого роста в отрасли сложно.

«Осталось только понять, инфляция в каком объеме планируется, потому что инфляция инфляции рознь. Цены на продукцию не вырастут, значит, будут прессовать ретейл, ничего экстраординарного. И Минсельхоз не соврал, и производители не соврали. У нас как регулируются цены? Сначала на зерно регулируются цены, они не стоят на месте и все приводит к ухудшению качества продукции, начинают уже из чего угодно производить, а потом, соответственно, цены как термометр пытаются остановить. Остановкой термометра все чиновники и занимаются, а то, что изначально они закручивают ставку ЦБ, никого не волнует. Нельзя считать, что ввод псевдоакцизных марок, настраивание оборудования, программного обеспечения, обучение людей и их найм не ложатся в конечную стоимость товара. Это математика, это не из воздуха взято. Регулирование ужесточается, сельхозники меньше сажают, когда у них кредиты запредельные, есть еще страшная штука – погода. Мы административными методами пытаемся вернуться в Советский Союз, а тогда разные бывали времена, бывали и засухи, бывали бунты, даже с расстрелами», - отметил Потапенко.