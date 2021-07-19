«Субсидии лишь вредят». Ретейлеры и пекари дали прогноз по ценам на хлеб
Ретейлер Дмитрий Потапенко подтвердил НСН, что сети получили предупреждение производителей о возможном подорожании хлеба, а президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон объяснил, как на это повлияло государство.
Российские хлебозаводы предупредили ретейлеров о возможном подорожании продукции на 7-12 процентов, пишет «Коммерсант». Хлеб подорожает с августа из-за роста стоимости сырья, упаковочного материала и транспортировки. В свою очередь, Минсельхоз поспешил опровергнуть сообщения о грядущем существенном повышении цен на хлеб. В ведомстве отметили, что за минувший год отпускные цены на хлеб выросли на 4,6%, что не превышает уровень инфляции. Кроме того, хлебозаводы получают субсидии на возмещение части затрат. В ответ они берут на себя обязательства по неповышению цен до 31 декабря 2021 года.
Ретейлеры такое предупреждение получали, но ничего особенного в этом нет, так как в этом году волнообразное изменение цен характерно для всех видов продукции, рассказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ретейлер, предприниматель Дмитрий Потапенко.
По его словам, Минсельхоз формально также не соврал в своем заявлении о повышении цен на хлеб в пределах нормы, так как прийти к общему знаменателю в вопросе допустимого роста в отрасли сложно.
«Осталось только понять, инфляция в каком объеме планируется, потому что инфляция инфляции рознь. Цены на продукцию не вырастут, значит, будут прессовать ретейл, ничего экстраординарного. И Минсельхоз не соврал, и производители не соврали. У нас как регулируются цены? Сначала на зерно регулируются цены, они не стоят на месте и все приводит к ухудшению качества продукции, начинают уже из чего угодно производить, а потом, соответственно, цены как термометр пытаются остановить. Остановкой термометра все чиновники и занимаются, а то, что изначально они закручивают ставку ЦБ, никого не волнует. Нельзя считать, что ввод псевдоакцизных марок, настраивание оборудования, программного обеспечения, обучение людей и их найм не ложатся в конечную стоимость товара. Это математика, это не из воздуха взято. Регулирование ужесточается, сельхозники меньше сажают, когда у них кредиты запредельные, есть еще страшная штука – погода. Мы административными методами пытаемся вернуться в Советский Союз, а тогда разные бывали времена, бывали и засухи, бывали бунты, даже с расстрелами», - отметил Потапенко.
При этом ретейлер уверен, что субсидии, предоставляемые хлебозаводам, в ответ на которые они обязуются не повышать цены, работают в обратную сторону, так как заставляют производителей нести дополнительные расходы.
«Отрасль сложная и многофакторная, она еще пока не монополизирована искусственно, как мясная или рыбная отрасли. Субсидии не влияют и распределяются неравномерно. Субсидии могут быть только в одном случае: произвел продукт – получи, а у нас субсидии обложены таким количеством документарности, что проще повеситься. Субсидии так не должны выдаваться, сам механизм неприемлем. За это платит потребитель, потому что собирать эти документы будут люди. Это все ложится в стоимость товара», - объяснил предприниматель.
С ним согласился и президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон, который в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» объяснил, как субсидии влияют на цены в отрасли.
«Этот вопрос нужно задать региональным Минсельхозам, как субсидии влияют на повышение цен. Тут два варианта, первый вариант: они скажут, что это больная тема, а второй вариант – они промолчат. Потому что федеральный Минсельхоз говорит, что около 50% денег распределили – за март, апрель, май, июнь. Четыре полных месяца и только лишь 50% распределено. Значит, что-то там в консерватории. Значит, не очень охотно производители бегут за субсидиями. Наверное, это не очень выгодно, мягко говоря. Если бы это было экономически выгодно, побежали, расхватали бы как горячие пирожки», - заметил Кацнельсон.
Президент Российской гильдии пекарей и кондитеров уверен, что цены на хлеб будут расти по-разному в зависимости от регионов, но в целом не превысят официальный уровень инфляции в 6%, при этом в повышении участвует и само государство.
«У нас все время цены на хлеб растут. В разных регионах по-разному, но какого-то всплеска цен на хлеб мы не ожидаем, предпосылок для этого нет, скачка нет. Если цена на хлеб растет в пределах инфляции, которая на сегодня уже не менее 6%, ничего страшного нет. Рабочий процесс. Дорожают услуги естественных монополий – газ, вода, электричество, а это около 10% цены хлеба. Это же не частная компания, это государство. Приблизительно около 40% себестоимости хлеба – вклад государства. Если государство хотело бы что-то сделать системно, то можно было бы этот «вклад» снизить», - объяснил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский сообщил на пресс-конференции в НСН, что цены на базовые товары в России вырастают на 100% и более.
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