«От хлеба до бананов». Цены на базовые продукты могут вырасти уже через месяц
При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российские власти нашли механизмы сдерживания цен.
Россиян готовят к подорожанию ряда продуктов. По данным «Коммерсанта», с августа могут вырасти цены на хлеб. Издание ссылается на информацию от хлебозаводов, которые предупредили ритейлеров о возможном подорожании их продукции на 7-12%.
Это связано с ростом цен на сырье, упаковочный материал и транспортировку. Маргарин подорожал на 38%, упаковка на 26%, сахар - на 9%.
При этом в Минсельхозе считают, что цены на хлебобулочную продукцию «находятся на стабильном уровне». По данным ведомства, отпускные цены на хлеб из пшеничной муки выросли на 4,6%, а на хлеб из ржано-пшеничной муки - на 5,9%. В министерстве не ждут «существенного повышения цен в дальнейшем», так как сырье дешевеет.
Межу тем, председатель Союза потребителей России Петр Шелищ сообщил на пресс-конференции в НСН, что цены в России растут «абсолютно на всё».
«Если вы откроете официальный сайт Росстата, не признанного иностранным агентом, то на главной странице вы увидите график роста цен, который продолжается уже 16 месяцев. За последние 10 лет ничего подобного не было», - отметил Шелищ.
Со своей стороны, член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский сообщил на пресс-конференции в НСН, что цены на базовые товары в России вырастают на 100% и более.
«Я как макроэкономист открыл статистику Росстата и думаю, что Росстат скоро признают экстремисткой организацией. С начала 2021 года морковка подорожала на 249%, это официальные цифры, картофель – на 93%. Допустить такой скачок цен на базовые товары и услуги – это убийство экономики России и доходов населения. Зарплаты и пенсии у людей не мировые, а цены – мировые», - отметил Жуковский, призвавший правительство уйти в отставку.
Жуковский предрек России повторение кризиса 2008 года.
Ранее Российский союз пекарей предупредил, что хлеб может подорожать в случае принятия разрабатываемого сейчас ГОСТа для предприятий хлебопекарной отрасли Евразийского экономического союза. Свою озабоченность пекари высказали в письме на имя куратора стандарта Марины Костюченко.
Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российские власти нашли механизмы сдерживания цен. Во время «Прямой линии» с президентом России прозвучала жалоба на рост цен на морковь. Песков сказал в этой связи, что скачки цен в отдельных магазинах не исключены.
С начала года капуста в России подорожала на 89%, лук - на 35%. РБК сообщает со ссылкой на Росстат, что цены на бананы в российских магазинах достигли максимума за пять лет.
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