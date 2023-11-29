Недельная инфляция в России ускорилась до 0,33%

Неделей ранее инфляция находилась на уровне 0,2%. С начала ноября потребительские цены выросли на 1,13%, с начала года — на 6,66%.

В годовом выражении инфляция достигла 7,52%.

Согласно данным Росстата, за прошедшую неделю больше всего подорожали куриные яйца — на 4,4%. Цены на рис выросли на 0,5%, на колбасы — на 0,6%.

Министерство сельского хозяйства ранее исключило значительный рост цен на продукты к Новому году, сообщает «Радиоточка НСН».

