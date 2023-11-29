Недельная инфляция в России ускорилась до 0,33%
За период с 21 по 27 ноября инфляция в России составила 0,33%. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат).
Неделей ранее инфляция находилась на уровне 0,2%. С начала ноября потребительские цены выросли на 1,13%, с начала года — на 6,66%.
В годовом выражении инфляция достигла 7,52%.
Согласно данным Росстата, за прошедшую неделю больше всего подорожали куриные яйца — на 4,4%. Цены на рис выросли на 0,5%, на колбасы — на 0,6%.
Министерство сельского хозяйства ранее исключило значительный рост цен на продукты к Новому году, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru