Недельная инфляция в России ускорилась до 0,33%

За период с 21 по 27 ноября инфляция в России составила 0,33%. Об этом свидетельствуют данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

Экономист Остапкович предупредил о подорожании гречки и масла

Неделей ранее инфляция находилась на уровне 0,2%. С начала ноября потребительские цены выросли на 1,13%, с начала года — на 6,66%.

В годовом выражении инфляция достигла 7,52%.

Согласно данным Росстата, за прошедшую неделю больше всего подорожали куриные яйца — на 4,4%. Цены на рис выросли на 0,5%, на колбасы — на 0,6%.

Министерство сельского хозяйства ранее исключило значительный рост цен на продукты к Новому году, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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