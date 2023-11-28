Экономист Остапкович предупредил о подорожании гречки и масла

Масло и гречка могут подорожать вслед на курицей, заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

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По его словам, подобные скачок цены может произойти из-за тенденции на колебания цен в последнее время.

«Инфляция идет и не тихо, спокойно по 0,01% в неделю», - цитирует эксперта агентство URA.RU.

Увеличение акцизных ставок на вино неминуемо приведет к подорожанию напитка ближе к лету, заявил «Радиоточке НСН» вице-президент Ассоциации экспертов рынка ретейла Александр Ставцев.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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