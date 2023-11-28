Экономист Остапкович предупредил о подорожании гречки и масла
28 ноября 202314:05
Масло и гречка могут подорожать вслед на курицей, заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.
По его словам, подобные скачок цены может произойти из-за тенденции на колебания цен в последнее время.
«Инфляция идет и не тихо, спокойно по 0,01% в неделю», - цитирует эксперта агентство URA.RU.
Увеличение акцизных ставок на вино неминуемо приведет к подорожанию напитка ближе к лету, заявил «Радиоточке НСН» вице-президент Ассоциации экспертов рынка ретейла Александр Ставцев.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru