Раскрыта стоимость проезда по будущей трассе Москва-Казань
Автодорога М-12, которая соединит Москву и Казань, будет платной. Как рассказал глава «Автодора» Вячеслав Петушенко, стоимость проезда составит примерно 2,5 рубля за километр. При общей протяжённости трассы в 800 километров автомобилисты будут платить примерно 1600 рублей за весь путь, передаёт телеканал «360».
Петушенко также напомнил, что на дорогах, построенных госкомпанией, действуют льготы - скидка на проезд автомобиля с транспондером составляет 20%.
Предполагается, что доехать от Москвы до Казани по новой автодороге можно будет за шесть половиной часов, в то время как сейчас этот путь занимает больше 10 часов.
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