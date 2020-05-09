Небольшие магазины обуви и одежды откроются на первом этапе снятия ограничений
Небольшие магазины одежды и обуви при условии соблюдения в них социальной дистанции, смогут открыться уже на первом этапе снятия ограничений, введенных в стране из-за коронавируса. Об этом заявила руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова порталу стопкоронавирус.рф.
Она уточнила, что площадь таких магазинов должна быть не более 400 квадратных метров.
Кроме того, по словам Руженцовой, разрешат работать салонам красоты, ателье, предприятия, оказывающие бытовые услуги, а также непродовольственные магазины.
На втором этапе откроются детские сады, а школы и вузы - только на третьем. В последнюю очередь смогут открыть свои двери для посетителей театры, музеи, бассейны и спортзалы.
Руженцова также сообщила, что гастроли артистов, запланированные на лето, скорее всего, будут перенесены.
Ранее оргкомитет рок-фестиваля «Нашествие» сообщил, что следит за ситуацией с коронавирусом и продолжает подготовку к проведению своего мероприятия в 2020 году. «Нашествие» запланировано в Тверской области. В нынешнем лайн-апе рок-фестиваля уже более 40 групп и исполнителей, в том числе «Алиса», Amatory, «Монгол Шуудан», «Наив», «Несчастный случай», «Калинов мост», «Пилот», «Машина времени», «Сплин», Lumen, 7Б и многие другие. Несмотря на пандемию, «Нашествие» продолжает каждую неделю объявлять о новых участниках фестиваля.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru