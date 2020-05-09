Небольшие магазины обуви и одежды откроются на первом этапе снятия ограничений

Кроме того, по словам Руженцовой, разрешат работать салонам красоты, ателье, предприятия, оказывающие бытовые услуги, а также непродовольственные магазины.

На втором этапе откроются детские сады, а школы и вузы - только на третьем. В последнюю очередь смогут открыть свои двери для посетителей театры, музеи, бассейны и спортзалы.

Руженцова также сообщила, что гастроли артистов, запланированные на лето, скорее всего, будут перенесены.

Ранее оргкомитет рок-фестиваля «Нашествие» сообщил, что следит за ситуацией с коронавирусом и продолжает подготовку к проведению своего мероприятия в 2020 году. «Нашествие» запланировано в Тверской области. В нынешнем лайн-апе рок-фестиваля уже более 40 групп и исполнителей, в том числе «Алиса», Amatory, «Монгол Шуудан», «Наив», «Несчастный случай», «Калинов мост», «Пилот», «Машина времени», «Сплин», Lumen, 7Б и многие другие. Несмотря на пандемию, «Нашествие» продолжает каждую неделю объявлять о новых участниках фестиваля.



