«Девальвация только началась»: Расчеты в нацвалютах с дружественными странами заводят Россию в тупик

Система расчетов с дружественными странами в национальных валютах очень плохо себя показала, рассказал аналитик банковской сферы, главный редактор Finnews.ru Владимир Шевченко в беседе с НСН. По его словам, российские поставщики получают, например, индийские рупии, которые потом не могут обменять на другие валюты.

Ранее стало известно, что одним из главных вопросов на саммите БРИКС в ЮАР в августе станет создание новой единой валюты, которая будет обеспечена золотом. За последний год Россия, Китай и Бразилия уже перешли к более широкому использованию национальных валют. Шевченко объяснил, что расчеты в национальных валютах ставят Россию в тупик.