«Девальвация только началась»: Расчеты в нацвалютах с дружественными странами заводят Россию в тупик
Главный редактор Finnews.ru Владимир Шевченко заявил в эфире НСН, что российские поставщики не знают, что делать с индийскими рупиями, вырученными с продажи нефти.
Система расчетов с дружественными странами в национальных валютах очень плохо себя показала, рассказал аналитик банковской сферы, главный редактор Finnews.ru Владимир Шевченко в беседе с НСН. По его словам, российские поставщики получают, например, индийские рупии, которые потом не могут обменять на другие валюты.
Ранее стало известно, что одним из главных вопросов на саммите БРИКС в ЮАР в августе станет создание новой единой валюты, которая будет обеспечена золотом. За последний год Россия, Китай и Бразилия уже перешли к более широкому использованию национальных валют. Шевченко объяснил, что расчеты в национальных валютах ставят Россию в тупик.
«Система расчетов в национальных валютах показала себя плохо, очень плохо. Характерный пример – Индия. После введения санкций против российской нефти Россия попыталась диверсифицировать поставки, поставки в Индию выросли в разы. Долларами оплачивать рискованно, потому что платежи могут заблокировать, поэтому поставки нефти в Индию оплачиваются индийскими рупиями. Российские поставщики получают рупии, а потом не знают, что с ними делать, потому что индийские товары в таком количестве России не нужны, рупия не является свободной конвертируемой валютой, ее очень сложно поменять на какую-то другую валюту», - отметил он.
На этом фоне российский бюджет продолжает «накапливать» дефицит с прошлого года, а девальвация рубля будет усиливаться, добавил эксперт.
«Нечего делать с этими деньгами, мы можем купить в Индии чая, тканей, и что мы с ними делать будем? Куда продавать дальше? Нам вклиниться и стать посредником не получится, продать внутри России тоже не получится. С другими валютами та же ситуация может сложиться, и с бразильским реалом, и с турецкой лирой, и с китайским юанем. Накопился дефицит бюджета больше восьми триллионов, если брать с прошлого года. Придется использовать Фонд национального благосостояния, который состоит из ликвидной части и неликвидной, что проблематично превратить в деньги. Можно пытаться выпускать ОФЗ, занимать деньги у российских банков, но есть ли они у них. Девальвация рубля только началась», - резюмировал собеседник НСН.
Курс доллара выше 88 рублей можно считать справедливым, это положительно скажется на экономике в целом, но ускорит инфляцию, заявил ранее инвестиционный менеджер Тимур Нигматуллин в беседе с «Радиоточкой НСН».
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