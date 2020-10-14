Кто попал в «список Навального»? Политолог объяснил логику ЕС

Журавлев также назвал должности тех, кто должен был оказаться в списке ограничений.

«Вообще должен быть секретарь Совбеза, руководитель разведки, министр обороны. В общем, страшные и ужасные силовики. Не знаю, помнят ли они о существовании Дмитрия Анатольевича (Медведева. – прим. НСН)», - задался вопросом Журавлев.

Он подчеркнул, что некомпетентность Запада почти безгранична. «Джон Маккейн считался специалистом по России. Он лет 6 назад требовал публикации своей статьи в газете «Правда», потому что в советское время она была главным изданием страны. И он не знал, что сейчас «Правда» - это небольшой листок КПРФ», - рассказал политолог.

Вместе с тем, Журавлев отметил, что санкции нужны Евросоюзу меньше всего.

«Почему Навального нагрузили на Германию? Потому что ее нужно в первую очередь убедить, что Россия плохая, и чтобы они вместо плохого русского газа покупали хороший американский», - подытожил эксперт.

В свою очередь, профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД России Иван Сурма заявил в эфире НСН, что Москве не стоит отвечать ЕС на санкции. Он назвал дело Навального вымученным и высосанным из пальца. По его словам, Москва не будет унижаться до такого уровня.

Ранее правительство Германии заявило, что Навальный подвергся воздействию отравляющего вещества из группы «Новичок». По данным Берлина, эти выводы подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было.

