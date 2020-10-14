Кто попал в «список Навального»? Политолог объяснил логику ЕС
Гендиректор Института региональных проблем рассказал в эфире НСН, кто из российских чиновников должен был оказаться в «списке Навального», но туда не попал.
Евросоюз после инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным готовится ввести санкции против России. По сведениям газеты The New York Times, в «черный список» могут попасть первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, директор ФСБ Александр Бортников, а также полпред президента в СФО Сергей Меняйло и два замминистра обороны.
Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в эфире НСН объяснил выбор именно этих персон.
«Меняйло и два замминистра обороны - кого вспомнили, того и назначили виноватым. Запад считает главными врагами «российского Гиммлера» Бортникова и «главного управляющего страной» Кириенко. Это логика третьеклассника», - сказал политолог.
Журавлев также назвал должности тех, кто должен был оказаться в списке ограничений.
«Вообще должен быть секретарь Совбеза, руководитель разведки, министр обороны. В общем, страшные и ужасные силовики. Не знаю, помнят ли они о существовании Дмитрия Анатольевича (Медведева. – прим. НСН)», - задался вопросом Журавлев.
Он подчеркнул, что некомпетентность Запада почти безгранична. «Джон Маккейн считался специалистом по России. Он лет 6 назад требовал публикации своей статьи в газете «Правда», потому что в советское время она была главным изданием страны. И он не знал, что сейчас «Правда» - это небольшой листок КПРФ», - рассказал политолог.
Вместе с тем, Журавлев отметил, что санкции нужны Евросоюзу меньше всего.
«Почему Навального нагрузили на Германию? Потому что ее нужно в первую очередь убедить, что Россия плохая, и чтобы они вместо плохого русского газа покупали хороший американский», - подытожил эксперт.
В свою очередь, профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД России Иван Сурма заявил в эфире НСН, что Москве не стоит отвечать ЕС на санкции. Он назвал дело Навального вымученным и высосанным из пальца. По его словам, Москва не будет унижаться до такого уровня.
Ранее правительство Германии заявило, что Навальный подвергся воздействию отравляющего вещества из группы «Новичок». По данным Берлина, эти выводы подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,3 млн+14 231 / сут.
Умерли
23 205+239 / сут.
Выздоровели
1,0 млн+7 920 / сут.
- Оперштаб волонтеров заработал в Подмосковье
- МАК заявил об опасности гражданских перелётов над Карабахом
- США призвали Россию сотрудничать в расследовании дела Навального
- Помпео заявил, что Турция оказывает военную помощь Азербайджану в Карабахе
- МВФ подсчитал экономические потери от пандемии COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru