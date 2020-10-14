«Перешли грани приличий». Слуцкий оценил санкции ЕС по Навальному
Глава комитета Госдумы по международным делам рассказал в эфире НСН, как ответит Россия на санкции ЕС.
Евросоюз после инцидента с российским оппозиционером Алексеем Навальным готовится ввести санкции против России. Среди российских чиновников, которых коснуться санкции Европейского союза по делу Алексея Навального, могут оказаться первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко и директор ФСБ Александр Бортников, сообщила газета The New York Times. Кроме того, под ограничения также попадет Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии.
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в эфире НСН заявил, что ситуация вокруг Навального перешла все возможные грани приличий.
«Берлин отказывается идти на контакт в нарушение своих обязательств в рамках соглашений о правовой помощи. При этом Россию обвиняют и заставляют оправдываться за фейки и постановки по солсберийскому сценарию», - сказал политик.
По его мнению, адекватной мерой станет зеркальный ответ России. «Санкционные списки формируются по предложениям МИД. По симметричному принципу, как правило, туда вносятся граждане государств, ведущих недружественную политику в отношении России», - уточнил он.
В свою очередь, профессор кафедры госуправления и национальной безопасности Дипакадемии МИД России Иван Сурма заявил в эфире НСН, что Москве не стоит отвечать ЕС на санкции. Он назвал дело Навального вымученным и высосанным из пальца. По его словам, Москва не будет унижаться до такого уровня.
Ранее правительство Германии заявило, что Навальный подвергся воздействию отравляющего вещества из группы «Новичок». По данным Берлина, эти выводы подтвердили также лаборатории во Франции и Швеции. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ выявлено не было.
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