Профессор объяснил, почему цементобетон не подходит для российских дорог
Цементобетон абсолютно не подходит для строительства дорог на большей части территории России. Об этом НСН в комментарии заявил научный руководитель Института экономики транспорта и транспортной политики, профессор Михаил Блинкин.
Росавтодор выступил против строительства дорог с цементобетонным покрытием в России. В ведомстве подчеркнули, что такие трассы хуже переносят перепады температур и заморозки, а использование шипованной резины приводит к образованию колеи и цементной пыли. При этом, как сообщают «Известия», «Цемрос» уже запланировал в этом году 45 объектов строительства таких трасс. В компании назвали это не столько технологической, сколько политико-экономической задачей. Представители бизнеса утверждают, что цементобетон долговечнее асфальта, обходится дешевле в эксплуатации, потенциально может сэкономить федеральному бюджету средства, а также требует более редкого ремонта.
По оценке Блинкина, такие аргументы не отвечают российским реалиям.
«Цементобетон не подходит для всей территории Русской равнины, для европейской части страны это бессмысленно совершенно. Такие покрытия имеют очень серьезные преимущества перед асфальтобетоном только на сухих каменистых грунтах. Однако такие грунты для большей части России абсолютно не характерны. Если же у нас тяжелые водонасыщенные грунты, то на них цементобетонные покрытия как-то не "женятся". Это абсолютно технический вопрос, по которому написаны книжки серьезными учеными, проводились исследования детально по годам эксплуатации. Да, в каких-то условиях, скажем, в Китае, в американском штате Техас идеально ложатся цементобетонные дороги. А есть такие места, где их не строят в принципе. Нельзя конкретный технический вопрос решать на уровне политического красноречия», - подчеркнул собеседник НСН.
По словам эксперта, в геологических условиях России цементобетон можно использовать исключительно точечно, кроме того, он проигрывает асфальтобетону по затратам на содержание.
«Есть локальные включения, связанные с предмостьями, инженеры это знают - в проект можно включить какой-то кусочек в цементобетонном покрытии. То, что сейчас структура нашего строительства дорог полностью смещена в асфальтобетонную сторону, это правильно. Она сложилась не по чьей-то глупости, это объективно. Другое дело, что нужны хорошие органические вяжущие битумы дорожных сортов. В плане затрат, если считать на многолетнюю эксплуатацию в наших условиях, асфальтобетонные покрытия имеют абсолютные преимущества. Безусловно, есть условия, где цементобетонные имеют свой выигрыш, но это чисто технический вопрос», - заключил Михаил Блинкин.
Ранее в России впервые за 20 лет обновили ГОСТ на дороги с целью повышения их качества. Он вступил в силу с 1 апреля.
Как заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» руководитель общественной системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль, для эффективности нового ГОСТа необходимо установить жесткий контроль за работниками, а также ввести уголовную ответственность за «халтуру».
