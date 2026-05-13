Цементобетон абсолютно не подходит для строительства дорог на большей части территории России. Об этом НСН в комментарии заявил научный руководитель Института экономики транспорта и транспортной политики, профессор Михаил Блинкин.

Росавтодор выступил против строительства дорог с цементобетонным покрытием в России. В ведомстве подчеркнули, что такие трассы хуже переносят перепады температур и заморозки, а использование шипованной резины приводит к образованию колеи и цементной пыли. При этом, как сообщают «Известия», «Цемрос» уже запланировал в этом году 45 объектов строительства таких трасс. В компании назвали это не столько технологической, сколько политико-экономической задачей. Представители бизнеса утверждают, что цементобетон долговечнее асфальта, обходится дешевле в эксплуатации, потенциально может сэкономить федеральному бюджету средства, а также требует более редкого ремонта.

По оценке Блинкина, такие аргументы не отвечают российским реалиям.