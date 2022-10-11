СМИ: Премьер-министр Польши обвинил Норвегию в попытке нажиться на экспорте газа

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Осло пытается нажиться на экспорте газа в Европу после снижения поставок из России, сообщает Washington Post.

По данным издания, в Европе критикую Норвегию, доходы которой значительно выросли после начала спецоперации на Украине.

В статье отмечается, что премьер-министр Польши призвал Норвегию поделиться «гигантскими» доходами с Украиной.