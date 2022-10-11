СМИ: Премьер-министр Польши обвинил Норвегию в попытке нажиться на экспорте газа
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Осло пытается нажиться на экспорте газа в Европу после снижения поставок из России, сообщает Washington Post.
По данным издания, в Европе критикую Норвегию, доходы которой значительно выросли после начала спецоперации на Украине.
В статье отмечается, что премьер-министр Польши призвал Норвегию поделиться «гигантскими» доходами с Украиной.
При этом в Осло с обвинениями не согласны – там ссылаются на поддержку санкций в отношении России и предоставление помощи Украине.
В 2022 году королевство получит 109 млрд долларов от нефтяного сектора — на 82 млрд больше, чем в прошлом гдоду. При этом большая часть средств пойдет в суверенный фонд национального благосостояния, который уже преодолел отметку в триллион долларов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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