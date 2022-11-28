Норвегия выделит два миллиарда крон на закупку газа для Украины

«С собой в Киев министр иностранных дел привезла недавно подписанное соглашение о поддержке… чтобы помочь Украине пережить зиму», - приводит РИА Новости сообщение правительства.

В МИД отметили, что покупка газа за счет средств Норвегии является одним из элементов более широкого пакета мер по восстановлению энергетической ситуации на Украине. Глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт подчеркнула, что без электричества люди на Украине остаются без доступа к медицинскому обслуживанию и больницам, что грозит серьезными последствиями.

Ранее военный стратег Министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер в интервью ZDF заявил, что без западной помощи Украину через несколько недель ждет полный блэкаут, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

