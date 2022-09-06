Сбербанк начнет выдавать кредиты в юанях

Сбербанк начинает предоставлять кредиты в юанях. Об этом сообщил первый зампред правления организации Александр Ведяхин.

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«Мы уже сейчас начинаем кредитование в юанях, мы видим на это очень большой спрос», — приводит его слова РИА Новости.

Ведяхин добавил, что Сбербанк также активно работает с индийской рупией. Финансовая организация готова предоставлять кредиты и в этой валюте при активном спросе, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости//Александр Демьянчук
ТЕГИ:ВалютаЮаньКредитыСбербанк
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