Сбербанк начнет выдавать кредиты в юанях
6 сентября 202209:39
Сбербанк начинает предоставлять кредиты в юанях. Об этом сообщил первый зампред правления организации Александр Ведяхин.
«Мы уже сейчас начинаем кредитование в юанях, мы видим на это очень большой спрос», — приводит его слова РИА Новости.
Ведяхин добавил, что Сбербанк также активно работает с индийской рупией. Финансовая организация готова предоставлять кредиты и в этой валюте при активном спросе, пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru