«Миллиардные убытки»: Угольная отрасль в РФ оказалась на грани банкротства

На данный момент обсуждается вопрос введения дополнительных мер поддержки для игроков рынка.

Российской энергетике требуется не менее 200-300 тысяч работников в год, сегодня на рынке труда больше вакансий, чем соискателей, заявил ранее вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, всего в энергетике, в том числе в угольной, нефтегазовой отрасли и электроэнергетике, заняты 2,7 миллиона российских граждан. Новак отметил, что в энергетике нужны прежде всего инженерно-технические специалисты, а также рабочий персонал, передает «Радиоточка НСН».

