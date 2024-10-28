«Миллиардные убытки»: Угольная отрасль в РФ оказалась на грани банкротства
Угольная отрасль в России оказалась на грани банкротства, долги компаний приближаются к 34 миллиардам рублей, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные АЦ ТЭК.
В отрасли указывают три основных причины такого положения дел: падение цен на мировом рынке, рост затрат компаний из-за логистических перестановок, а также рост налоговых выплат. Это с учетом того, что за два года выручка от экспорта сократилась почти на 400 миллиардов рублей из-за санкций.
На данный момент обсуждается вопрос введения дополнительных мер поддержки для игроков рынка.
Российской энергетике требуется не менее 200-300 тысяч работников в год, сегодня на рынке труда больше вакансий, чем соискателей, заявил ранее вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, всего в энергетике, в том числе в угольной, нефтегазовой отрасли и электроэнергетике, заняты 2,7 миллиона российских граждан. Новак отметил, что в энергетике нужны прежде всего инженерно-технические специалисты, а также рабочий персонал, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru