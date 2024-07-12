Число банкротств компаний в РФ за полгода выросло на 40%

Отмечается, что по итогам первых шести месяцев 2023 года число компаний-банкротов составило 3115. Согласно данным, число банкротств резко выросло после того, как Верховный суд РФ допустил возможность введения отечественными судами процедуры несостоятельности в отношении иностранных компаний, «имеющих тесную связь» с РФ.

Подчеркивается, что пик прироста числа корпоративных банкротств пришелся на первые три месяца. Таким образом, в январе – марте рост количества таких дел составил 53%. В втором квартале темпы прироста сократились до 30%.

Ранее замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин заявил, что министерство будет внимательно наблюдать за балансом спроса и предложения на рынке жилья, чтобы не допустить возникновения проблем с банкротствами застройщиков, передает «Радиоточка НСН».

