Число банкротств компаний в РФ за полгода выросло на 40%

В январе – июне банкротами в России признали 4363 юридических лица, что на 40% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные «Федресурса».

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Отмечается, что по итогам первых шести месяцев 2023 года число компаний-банкротов составило 3115. Согласно данным, число банкротств резко выросло после того, как Верховный суд РФ допустил возможность введения отечественными судами процедуры несостоятельности в отношении иностранных компаний, «имеющих тесную связь» с РФ.

Подчеркивается, что пик прироста числа корпоративных банкротств пришелся на первые три месяца. Таким образом, в январе – марте рост количества таких дел составил 53%. В втором квартале темпы прироста сократились до 30%.

Ранее замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин заявил, что министерство будет внимательно наблюдать за балансом спроса и предложения на рынке жилья, чтобы не допустить возникновения проблем с банкротствами застройщиков, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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