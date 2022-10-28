«Не верят никому»: Названа причина хранения денег в наличных в России
На сегодняшний день в России нет инструментов, в которых можно держать деньги более или менее выгодно, отметил в эфире НСН экономист Денис Ракша.
Россияне хранят все свои деньги в наличных в том случае, если не верят ни государству, ни банковской системе, однако большинство граждан все равно хранит средства на срочных депозитах, рассказал экономист Денис Ракша в разговоре с НСН.
Накануне сообщалось, что чаще всего для хранения сбережений россияне пользуются банковскими картами и накопительными счетами. При этом каждый пятый россиянин хранит накопления в наличных, наиболее популярен этот способ среди состоятельных людей. Такие данные приводит «Прайм» со ссылкой на исследование ВТБ. Денис Ракша отметил, что такое исследование имеет мало общего с тем, что происходит в действительности.
«Сберегательные счета являются альтернативой депозитам. Отличаются от депозитов они тем, что если ты снимаешь деньги с этого счета, то ты не теряешь процент. Вообще, банки и аналитики утверждают, что основная часть денег россиян лежит на депозитах, имеются ввиду срочные депозиты, когда деньги кладутся на определенный срок, в отличие от сберегательных счетов. Человек хранит деньги в наличных только в том случае, если он не верит никому: ни государству, ни банковской системе. Лучше всего хранить деньги в том, что не создает лично для этого человека дискомфорт, а у каждого это разное. Сейчас нет инструментов, в которых можно держать деньги более или менее выгодно. Есть такие деятели, которые говорят: купите слиток золота и закопайте его в лесу. Но на всякого хитрого золотопрятателя найдется хитрый золотоискатель», - сказал Ракша.
По его словам, россияне вообще не держат деньги на карте, как говорится в исследовании. При этом, указал экономист, состоятельные люди хранят деньги исключительно в банках.
«У каждого уважающего себя банка есть подразделение, которое занимается состоятельными клиентами. Соответственно, если человек является клиентом этого подразделения – это значит, что он хранит деньги в банке, а не в наличных. ВТБ утверждает, что большая часть несостоятельных россиян держит деньги на банковских картах… С трудом представляю банкира или исследователя, который работает на банки и говорит, что человек держит деньги на карте. На карте вообще никто не держит деньги, их держат на счете, к которому привязана карта», - резюмировал Ракша.
Ранее финансист Андрей Мовчан в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что деньги под матрасом лучше не хранить. По его словам, нужно открывать счета за границей – в странах СНГ – Казахстане, Узбекистане, Армении, а также искать варианты в Европе.
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