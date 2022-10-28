«Не верят никому»: Названа причина хранения денег в наличных в России

Накануне сообщалось, что чаще всего для хранения сбережений россияне пользуются банковскими картами и накопительными счетами. При этом каждый пятый россиянин хранит накопления в наличных, наиболее популярен этот способ среди состоятельных людей. Такие данные приводит «Прайм» со ссылкой на исследование ВТБ. Денис Ракша отметил, что такое исследование имеет мало общего с тем, что происходит в действительности.

«Сберегательные счета являются альтернативой депозитам. Отличаются от депозитов они тем, что если ты снимаешь деньги с этого счета, то ты не теряешь процент. Вообще, банки и аналитики утверждают, что основная часть денег россиян лежит на депозитах, имеются ввиду срочные депозиты, когда деньги кладутся на определенный срок, в отличие от сберегательных счетов. Человек хранит деньги в наличных только в том случае, если он не верит никому: ни государству, ни банковской системе. Лучше всего хранить деньги в том, что не создает лично для этого человека дискомфорт, а у каждого это разное. Сейчас нет инструментов, в которых можно держать деньги более или менее выгодно. Есть такие деятели, которые говорят: купите слиток золота и закопайте его в лесу. Но на всякого хитрого золотопрятателя найдется хитрый золотоискатель», - сказал Ракша.

По его словам, россияне вообще не держат деньги на карте, как говорится в исследовании. При этом, указал экономист, состоятельные люди хранят деньги исключительно в банках.