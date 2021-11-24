Суд Лондона признал факт клеветы на Абрамовича в книге «Люди Путина»

Суд Лондона признал наличие факта клеветы в адрес олигарха Романа Абрамовича в книге «Люди Путина», сообщает ряд СМИ со ссылкой на представителя бизнесмена.

Источник заявил, что положительно относится к решению суда, подтверждающему наличие клеветнических утверждений в адрес россиянина.

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Книгу «Люди Путина», которую написала британская журналистка Кэтрин Белтон, вышла весной прошлого года. В ней рассказывается о том, как Владимир Путин пришел к власти, и перечисляются люди, которые окружали его в тот момент. После ее публикации несколько человек, имена которых были упомянуты в книге, подали иски. В том числе в суд обратились Петр Авен, Михаил Фридман и Роман Абрамович.

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ТЕГИ:КлеветаЛондонСудВладимир ПутинРоман Абрамович
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