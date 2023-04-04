«Не верится!»: В России усомнились в росте уровня жизни соотечественников
Для жителей Центральной России и мегаполисов уровень жизни вполне может ухудшиться, сказала НСН Екатерина Самраилова.
Уровень жизни в России снижается, растут цены и тарифы, в этих условиях увеличение зарплаты поглотит инфляция. Об этом НСН заявила профессор кафедры «Экономика труда и управление человеческими ресурсами» РУТ (МИИТ) Екатерина Самраилова.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе беседы с рабочими завода «Тулажелдормаш» заявил, что реальная зарплата в целом по стране должна вырасти на 3-5%, а реальные располагаемые доходы — на 2-3%. Самраилова усомнилась в реальности такого прогноза.
«Даже если этот рост и будет, его поглотит инфляция. Мы не смогли добиться роста реальной заработной платы за последние несколько лет, как это можно сделать сейчас? Уровень жизни в России снижается, все сложнее купить предметы первой необходимости и приобрести потребительскую корзину продуктов питания, растут цены и тарифы. Допускаю, что номинально вырастет финансирование в отдельных отраслях, особенно в бюджетной сфере, в государственных учреждениях. В целом же в эти цифры не верится», — сказала Самраилова.
При этом собеседница НСН отметила, что зарплата может подрасти в северных регионах.
«Там всегда была высокая заработная плата в силу добывающих отраслей. Что же касается Центральной России, крупных городов, уровень жизни не изменится, возможно, даже станет хуже», — подытожила она.
Ранее экс-министр экономики России Андрей Нечаев заявил, что заявления российских властей о том, что инфляция в марте опустится ниже 4%, — не что иное, как попытка выдать желаемое за действительное,
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