«Не верится!»: В России усомнились в росте уровня жизни соотечественников

Ранее президент России Владимир Путин в ходе беседы с рабочими завода «Тулажелдормаш» заявил, что реальная зарплата в целом по стране должна вырасти на 3-5%, а реальные располагаемые доходы — на 2-3%. Самраилова усомнилась в реальности такого прогноза.

«Даже если этот рост и будет, его поглотит инфляция. Мы не смогли добиться роста реальной заработной платы за последние несколько лет, как это можно сделать сейчас? Уровень жизни в России снижается, все сложнее купить предметы первой необходимости и приобрести потребительскую корзину продуктов питания, растут цены и тарифы. Допускаю, что номинально вырастет финансирование в отдельных отраслях, особенно в бюджетной сфере, в государственных учреждениях. В целом же в эти цифры не верится», — сказала Самраилова.

При этом собеседница НСН отметила, что зарплата может подрасти в северных регионах.

«Там всегда была высокая заработная плата в силу добывающих отраслей. Что же касается Центральной России, крупных городов, уровень жизни не изменится, возможно, даже станет хуже», — подытожила она.

Ранее экс-министр экономики России Андрей Нечаев заявил, что заявления российских властей о том, что инфляция в марте опустится ниже 4%, — не что иное, как попытка выдать желаемое за действительное,

