Размечтались о ВВП? Россиян предупредили о резком росте розничных цен

России не угнаться за ведущими странами в плане восстановления экономики, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг. Так он прокомментировал прогноз Всемирного банка о рекордном за последние 80 лет росте мировой экономики, который в 2021 году должен составить 5,6%.

«Россия уже почти 10 лет находится в состоянии стагнации, однако даже сейчас наш Центральный банк проводит скаредную политику, не такую, как в мире. Страны Евросоюза и США предложили очень большой пакет мер, чтобы поддержать население и экономику в пандемию. Как видно сегодня, это, так называемое, количественное смягчение начинает работать. Там есть свои риски, в частности, инфляционная составляющая, однако ясно, что темп экономического роста опять будет выше российского», - отметил экономист.

Согласно отчёту ВБ, рост экономики США в 2021 году составит 6,8%, Еврозоны - 4,2%, Китая - 8,5%. Экономика России в 2021 году, по прогнозам Всемирного банка, вырастет на 3,2%. Аналогичный показатель ожидается в 2022 году на фоне ослабления последствий пандемии.