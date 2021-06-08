Размечтались о ВВП? Россиян предупредили о резком росте розничных цен
Научный руководитель Института экономики РАН Гринберг объяснил «Радиоточке НСН», почему темпы роста экономики РФ ниже мировых.
России не угнаться за ведущими странами в плане восстановления экономики, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг. Так он прокомментировал прогноз Всемирного банка о рекордном за последние 80 лет росте мировой экономики, который в 2021 году должен составить 5,6%.
«Россия уже почти 10 лет находится в состоянии стагнации, однако даже сейчас наш Центральный банк проводит скаредную политику, не такую, как в мире. Страны Евросоюза и США предложили очень большой пакет мер, чтобы поддержать население и экономику в пандемию. Как видно сегодня, это, так называемое, количественное смягчение начинает работать. Там есть свои риски, в частности, инфляционная составляющая, однако ясно, что темп экономического роста опять будет выше российского», - отметил экономист.
Согласно отчёту ВБ, рост экономики США в 2021 году составит 6,8%, Еврозоны - 4,2%, Китая - 8,5%. Экономика России в 2021 году, по прогнозам Всемирного банка, вырастет на 3,2%. Аналогичный показатель ожидается в 2022 году на фоне ослабления последствий пандемии.
По словам Руслана Гринберга, экономика России может начать более существенно расти, если будут выработаны приоритеты государственных инвестиций.
«Бюджет в первую очередь должен финансировать инфраструктурные объекты - правильно, что президент Путин много говорил об этом. Однако я не вижу никакой реальной возможности оживления экономики, если не будут определены конкретные, чёткие сроки реализации таких проектов. Нужно отказаться от принципа «всем сестрам по серьгам» для отчёта в пользу реальной помощи. В этом случае государственно-частное партнёрство, где государство выступает первым игроком, а частный капитал – вторым, заработает, и можно надеется, что Россия по темпам роста присоединится к остальному миру», - подчеркнул собеседник «Радиоточки НСН».
Одним из самых тревожных моментов Руслан Гринберг считает инфляционные ожидания - поскольку наша экономика невелика по сравнению с ведущими странами, у нас они могут быстрее реализоваться.
«Это совсем плохо. Для россиян ситуация очень напряжённая в этом смысле. Сегодня, когда и без того реальные доходы снижаются, скачки цен очень болезненно ударят по населению. Еда, ЖКХ, лекарства - всё находится в зоне турбулентности. Оптовые цены за последние четыре месяца в среднем выросли на 20%. Это очень тревожная цифра, которая заставляет ожидать резкого роста розничных цен. Тогда уже придётся выбирать между административным замораживанием цен, либо бюджетным финансированием производителей и поставщиков, чтобы ценники в магазинах не переписывались столь стремительно», - пояснил эксперт.
Согласно оценке Всемирного банка, инфляция в мире продолжит расти до конца текущего года. Однако предполагается, что в большинстве стран, которые используют инструменты инфляционного таргетирования, она не превысит целевые показатели.
Годовая потребительская инфляция в России ускорилась в мае до 6,02% - впервые с октября 2016 года, следует из последних данных Росстата. Они опубликованы накануне заседания правления банка, которое состоится 11 июня, и добавили аргументов в пользу ужесточения денежно-кредитной политики. Ожидается, что ключевая ставка будет повышена в третий раз подряд на 25 или даже 50 базисных пунктов с нынешних 5%.
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