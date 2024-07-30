Трамп: ОПЕК пытается снизить цены на нефть
30 июля 202402:32
Бывший президент США Дональд Трамп обвинил в своей социальной сети Truth Social страны ОПЕК в том, что они пытаются снизить цены на нефть.
По словам политика, они надеются на то, что победит на предстоящих президентских выборах его конкурентка Камала Харрис. «Она станет катастрофой для США!», — заявил кандидат в президенты.
Ранее стало известно, что доходы России от экспорта нефти в июне сократились на $190 млн, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru