По словам политика, они надеются на то, что победит на предстоящих президентских выборах его конкурентка Камала Харрис. «Она станет катастрофой для США!», — заявил кандидат в президенты.

Ранее стало известно, что доходы России от экспорта нефти в июне сократились на $190 млн, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

