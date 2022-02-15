Банк России и участники рынка начали тестирование цифрового рубля

Как отметили в ЦБ, принять участие в тестировании платформы захотели 12 банков. Три кредитных организации уже подключились к процессу, две из них успешно испытали полный цикл операций по переводу цифровых рублей между клиентами с использованием мобильных приложений. Другие участники пилотной группы подключатся к платформе по мере завершения доработок их IT-систем.

«Взаимодействие Банка России и участников рынка по операциям с цифровыми рублями строится по принципу двухуровневой розничной модели. Банк России является эмитентом цифровых рублей и оператором платформы. При этом клиенты открывают кошельки и проводят по ним операции на платформе цифрового рубля через финансовые организации», — уточнили в регуляторе.

Отмечается, что клиенты будут иметь доступ к своему цифровому кошельку через приложение любого банка, в котором они обслуживаются.

Как сообщила первый зампредседателя ЦБ Ольга Скоробогатова, в течение года регулятор будет «тестировать различные сценарии и дорабатывать платформу цифрового рубля». Первый этап предусматривает тестирование выпуска цифровой валюты, открытие кошельков, переводы между гражданами. Далее ЦБ испытает операции по оплате товаров и услуг, в том числе платежи за госуслуги, реализацию смарт-контрактов, взаимодействие с Федеральным казначейством, а в дальнейшем внедрить возможность офлайн-оплаты. Кроме того, Банк России организует взаимодействие с цифровыми платформами и финансовыми посредниками и предусмотрит возможность проведения операций с российской цифровой валютой для нерезидентов.

