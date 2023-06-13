Вредный прогноз: В АРБ отказались верить в уход 50 банков из России

Ранее гендиректор АКРА и экс-зампред ЦБ Михаил Сухов заявил, что около 50 банков (преимущественно иностранные организации) могут уйти с российского рынка в ближайшие три года. Об этом сообщило издание «Известия». Тосунян назвал прогноз своего коллеги слишком пессимистичным.

«Я не разделяю такие прогнозы. Во-первых, потому что они вредны для рынка. Во-вторых, потому что они необъективны. На дальнейшее развитие событий влияет столь внушительное количество неэкономических факторов, что что-либо прогнозировать сложно даже высочайшим профессионалам в финансовой сфере. Допустим, три года назад никто и предположить не мог, что сегодня нас отключат от SWIFT или что из России уйдет ряд кредитных организаций. Надеюсь на более позитивное развитие событий», — сказал Тосунян.

Собеседник НСН добавил, что пессимистичным прогнозам не дадут сбыться инстинкты самосохранения системы в целом и российской экономики в частности.

«Осталось всего 300 с небольшим банков в России. Усилия, в том числе информационный фон, должны быть направлены не на то, чтобы напугать людей, и не на то, чтобы они всячески изымали средства и куда-то переводили их из страны, а на то, чтобы у россиян появилась надежда на то, что ситуация выправится. Через информационное сопровождение можно внести свою позитивную лепту, а можем донельзя напугать людей», — добавил академик.

Ранее управляющий директор M.I. Achkasov & Co Максим Ачкасов заявил, что высокая инфляция грозит мировой экономике в 2025-2026 годах, цены будут расти на фоне увеличения стоимости нефти до $130-150 за баррель. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

