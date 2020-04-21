Греф назвал валюты, в которых лучше хранить сбережения

«Нужно переживать, конечно, за устойчивость каждой отдельной валюты — доллара, евро, рубля или швейцарского франка», - сказал он, добавив, что при наличии сколько-нибудь значимых накоплений, лучше хранить средства именно в этих валютах.



Тем же россиянам, у которых нет возможности копить, глава Сбербанка рекомендовал и дальше хранить сбережения в рублях.



Ранее Греф рассказал, почему власти России, в отличие от США, не могут безвозмездно раздать деньги россиянам для их поддержки в кризис.

