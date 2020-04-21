Греф назвал валюты, в которых лучше хранить сбережения
Россиянам, у которых есть сбережения, следует создать корзину из четырех валют. Такую точку зрения в интервью «Ленте.ру» высказал глава Сбербанка Герман Греф.
«Нужно переживать, конечно, за устойчивость каждой отдельной валюты — доллара, евро, рубля или швейцарского франка», - сказал он, добавив, что при наличии сколько-нибудь значимых накоплений, лучше хранить средства именно в этих валютах.
Тем же россиянам, у которых нет возможности копить, глава Сбербанка рекомендовал и дальше хранить сбережения в рублях.
Ранее Греф рассказал, почему власти России, в отличие от США, не могут безвозмездно раздать деньги россиянам для их поддержки в кризис.
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