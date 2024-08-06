Экономист опроверг, что рост ставки Банка Японии спровоцирует мировой кризис
Изменение ставки в Японии привело к шаткой ситуации в мировой экономике, однако кризиса удастся избежать, сказал НСН экономист Дмитрий Голубовский.
Повышение ставки помогло Японии защитить курс национальной валюты, однако страна чрезмерно зависима от доллара, сообщил в интервью НСН эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский.
Фондовые рынки обрушились по всему миру на фоне первого за последние десятилетия решение Банка Японии о повышении базовой ставки с нуля на 0,25 процентного пункта, сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов. Одновременно «индекс страха» VIX, показывающий степень волатильности на биржах, достиг 50 пунктов, показатель выше был зафиксирован только в пандемию 2020 года и разгар глобального финансового кризиса осенью 2009 года. Как пояснил Голубовский, принимая решение о повышении ключевой ставки, в Японии выбрали меньшее из зол.
«Десятилетия ключевая ставка там была нулевой, госдолг к ВВП был больше 220%. Соответственно даже небольшое повышение ставки - как землетрясение для всех местных финансовых рынков. В Японии пошли на повышение ключевой ставки для защита курса иены, поскольку давление на рынок долга стало слишком высоким. В экономике возникла неприятная ситуация и они выбирали меньшее из двух зол. Это оказалось потрясением для рынков. Но даже при небольшом движении ставки обслуживание долга существенно возрастает, необходимо выкупать больше на баланс банка Японии, либо поднимать налоги. Первый вариант может привести к росту денежной массы и большей инфляции, либо падению доходов бизнеса», - отметил он.
Как пояснил Голубовский, укрепление иены может приводить к отрицательной валютной переоценке.
«Японская экономика сильно завязана на доллар и американский рынок, распространены операции кредитных рейвов, когда берутся в иенах кредиты под низкую доходность, затем покупаются доллары и вкладываются в США под более высокую доходность. Это такой механизм вывоза капитала из страны. Все японские инвестиционные банки – крупные инвесторы в американский фондовый рынок. Когда иена начинает укрепляться, либо растет быстрее американского рынка, происходит отрицательная валютная переоценка по инвестициям в облигации в американских долларах. Поэтому синхронно с укреплением иены рухнул и индекс», - сказал он.
Эксперт по финансовым рынкам добавил, что текущая ситуация в мировой экономике чем-то напоминает картину нулевых, однако все менее критично.
«Ситуация довольно шаткая, если она выйдет из-под контроля, получим обвал, который в какой-то момент будет неконтролируем. В более мягкой форме это может повторить историю начала нулевых годов, когда резкое укрепление иены привело к перегреву технологического сектора США. Разница между началом нулевых и нынешним временем в том, что уровень технологий способствовал росту качество прогностических моделей, можно реагировать на все гораздо эффективнее. Скорее всего, какого-то жесткого кризиса мы не получим, лишь неприятную ситуацию постараются спустить на тормозах», - подытожил он.
В 2023 году количество государств с торговым дефицитом в мире достигло 72. В совокупности их отрицательные показатели составили $2,3 триллиона. Абсолютным лидером стали США. В эту страну из других государств ввезли товаров на сумму $1,1 триллиона больше, чем продали, напоминает «Радиоточка НСН».
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