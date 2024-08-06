Экономист опроверг, что рост ставки Банка Японии спровоцирует мировой кризис

«Десятилетия ключевая ставка там была нулевой, госдолг к ВВП был больше 220%. Соответственно даже небольшое повышение ставки - как землетрясение для всех местных финансовых рынков. В Японии пошли на повышение ключевой ставки для защита курса иены, поскольку давление на рынок долга стало слишком высоким. В экономике возникла неприятная ситуация и они выбирали меньшее из двух зол. Это оказалось потрясением для рынков. Но даже при небольшом движении ставки обслуживание долга существенно возрастает, необходимо выкупать больше на баланс банка Японии, либо поднимать налоги. Первый вариант может привести к росту денежной массы и большей инфляции, либо падению доходов бизнеса», - отметил он.

Как пояснил Голубовский, укрепление иены может приводить к отрицательной валютной переоценке.

«Японская экономика сильно завязана на доллар и американский рынок, распространены операции кредитных рейвов, когда берутся в иенах кредиты под низкую доходность, затем покупаются доллары и вкладываются в США под более высокую доходность. Это такой механизм вывоза капитала из страны. Все японские инвестиционные банки – крупные инвесторы в американский фондовый рынок. Когда иена начинает укрепляться, либо растет быстрее американского рынка, происходит отрицательная валютная переоценка по инвестициям в облигации в американских долларах. Поэтому синхронно с укреплением иены рухнул и индекс», - сказал он.