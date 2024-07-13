Всемирный банк: РФ вошла в десятку государств по размеру торгового профицита
Россия вошла в десятку стран по размеру торгового профицита по итогам 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Всемирного банка.
Известно, что в целом за 2023 год страны экспортировали товаров на сумму более $23 триллионов, а импортировали — на $22,9 триллиона. В связи с этим возник торговый профицит в размере $365 млрд. Всего в прошлом году в мире было 43 страны с торговым профицитом на сумму $ 2,5 триллиона.
При этом отмечается, что Китай смог больше всех заработать на торговле. Это государство получило торговый профицит в размере $594 млрд. На втором месте находится Германия с показателями профицита в $245,3 млрд. Далее в списке идут Ирландия с чистыми доходами от торговли в $178 млрд, Сингапур с $155 млрд и Швейцария с $131 млрд. Шестое место заняла Саудовская Аравия. Ее показатели профицита составили $127 млрд.
В свою очередь по итогам 2023 года Россия получила доход от торговли на сумму $121 млрд, заняв в данном списке седьмое место. Вместе с ней в десятку также вошли Нидерланды с показателями в $97 млрд, Австралия с $83 млрд и Бразилия с $81 млрд.
Между тем количество государств с торговым дефицитом в 2023 году в мире достигло 72. В совокупности их отрицательные показатели составили $2,3 триллиона. Абсолютным лидером стали США. В эту страну из других государств ввезли товаров на сумму $1,1 триллиона больше, чем продали.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru