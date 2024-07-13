Всемирный банк: РФ вошла в десятку государств по размеру торгового профицита

Россия вошла в десятку стран по размеру торгового профицита по итогам 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Всемирного банка.

Известно, что в целом за 2023 год страны экспортировали товаров на сумму более $23 триллионов, а импортировали — на $22,9 триллиона. В связи с этим возник торговый профицит в размере $365 млрд. Всего в прошлом году в мире было 43 страны с торговым профицитом на сумму $ 2,5 триллиона.

При этом отмечается, что Китай смог больше всех заработать на торговле. Это государство получило торговый профицит в размере $594 млрд. На втором месте находится Германия с показателями профицита в $245,3 млрд. Далее в списке идут Ирландия с чистыми доходами от торговли в $178 млрд, Сингапур с $155 млрд и Швейцария с $131 млрд. Шестое место заняла Саудовская Аравия. Ее показатели профицита составили $127 млрд.