«Не меньше 100 тысяч рублей»: В Госдуме назвали достойный размер зарплаты россиян

Россияне должны получать зарплату не менее 100 тысяч рублей, заявил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.

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По его словам, Центробанк неправильно борется с инфляцией, допуская рост закредитованности населения. Также, по мнению Арефьева, важно уничтожить все микрофинансовые организации.

«Люди должны жить по средствам, а не в кредит. Для этого у людей должны быть достойные зарплаты, не меньше 100 тысяч рублей, а лучше и 200 тысяч – 250 тысяч рублей. А у нас и 15 тысяч рублей зарплаты встречаются. Это не зарплата, а нищенское подаяние», — сказал он в беседе с NEWS.ru.

Ранее Центробанк предложил шесть шагов для борьбы с бедностью в России. Первым среди них идёт снижение инфляции, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
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