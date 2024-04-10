«Не меньше 100 тысяч рублей»: В Госдуме назвали достойный размер зарплаты россиян
Россияне должны получать зарплату не менее 100 тысяч рублей, заявил первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев.
По его словам, Центробанк неправильно борется с инфляцией, допуская рост закредитованности населения. Также, по мнению Арефьева, важно уничтожить все микрофинансовые организации.
«Люди должны жить по средствам, а не в кредит. Для этого у людей должны быть достойные зарплаты, не меньше 100 тысяч рублей, а лучше и 200 тысяч – 250 тысяч рублей. А у нас и 15 тысяч рублей зарплаты встречаются. Это не зарплата, а нищенское подаяние», — сказал он в беседе с NEWS.ru.
Ранее Центробанк предложил шесть шагов для борьбы с бедностью в России. Первым среди них идёт снижение инфляции, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru