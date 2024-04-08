Набиуллина допустила снижение ключевой ставки при замедлении инфляции

«Если инфляция и дальше будет устойчиво замедляться, мы исходим из того, что сможем начать снижать ключевую ставку... скорее во второй половине года», — отметила глава ЦБ.

Набиуллина подчеркнула, что существует «много факторов», в том числе сохраняющиеся высокие инфляционные риски, которые заставляют регулятор быть осторожным.

В конце марта Совет директоров Центробанка установил ключевую ставку на уровне 16% годовых, напоминает «Свободная пресса».

