Набиуллина допустила снижение ключевой ставки при замедлении инфляции

Банк России сможет начать снижать ключевую ставку в 2024 году, если инфляция в стране продолжит замедляться. Об этом заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина, передает РИА Новости.

Набиуллина: Если ключевая ставка перейдет к снижению, то только плавному

«Если инфляция и дальше будет устойчиво замедляться, мы исходим из того, что сможем начать снижать ключевую ставку... скорее во второй половине года», — отметила глава ЦБ.

Набиуллина подчеркнула, что существует «много факторов», в том числе сохраняющиеся высокие инфляционные риски, которые заставляют регулятор быть осторожным.

В конце марта Совет директоров Центробанка установил ключевую ставку на уровне 16% годовых, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Анатолий Медведь
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