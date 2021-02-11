«Прекратить оккупацию Крыма». США назвали условие отмены санкций против России

Представитель американской миссии Родни Хантер на заседании СБ ООН заявил, что США никогда не признают Крым российской территорией, сообщает РИА Новости.

По его словам, Соединённые Штаты отменят свои санкции против России только после того, как Москва изменит свою политику в отношении Киева.

«Россия должна немедленно прекратить свою агрессию на восточной Украине и прекратить оккупацию Крыма, выполнить все обязательства в рамках Минских соглашений», - подчеркнул Хантер.

Крым и Севастополь вошли в состав РФ весной в 2014 году. После государственного переворота в Киеве был проведён референдум, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с РФ.

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции в декабре 2020 года, отвечая на вопрос журналиста BBC по поводу присоединения Крыма, напомнил, что на полуострове, в отличие от Косово, прошёл референдум. Российский лидер отметил, что Запад «проглотил» отделение Косово, а против крымчан ввёл санкции».

