«Не надо кошмарить народ!»: Пекари опровергли серьезное повышение цен на хлеб

Ранее исполнительный директор Национального союза хлебопечения Рустам Айдиев заявил, что цены на хлеб, производимый в России, с начала 2024 года поднялись на 10—15% из-за роста транспортных расходов. Однако Канцельсон заявил, что подобные данные не соответствуют действительности.

«Эта информация неверная. На самом деле рост цены микроскопический. Дальнейший рост, конечно, ожидается, все дорожает. Но, по нашей оценке, стоимость хлеба будет меняться в рамках инфляции, как и было прежде все годы. Не надо кошмарить народ тем, что растут цены на хлеб. Цены сегодня самые разнообразные, но люди покупают. Понятно, что нормальный человек не купит булочку за 500 рублей, но для кого-то это не деньги, и они с удовольствиям купят. Есть разные люди, хлеб находит своего покупателя, все нормально», - сказал он.