«Не надо кошмарить народ!»: Пекари опровергли серьезное повышение цен на хлеб
За первые три месяца 2024 года хлеб подорожал в цене на 1%, сообщили НСН в Российской Гильдии пекарей и кондитеров.
Хлеб, как и другие продукты питания, регулярно дорожает, однако увеличение его стоимости не превосходит показатели инфляции, рассказал в беседе с НСН вице-президент Российской Гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) Юрий Канцельсон.
Ранее исполнительный директор Национального союза хлебопечения Рустам Айдиев заявил, что цены на хлеб, производимый в России, с начала 2024 года поднялись на 10—15% из-за роста транспортных расходов. Однако Канцельсон заявил, что подобные данные не соответствуют действительности.
«Эта информация неверная. На самом деле рост цены микроскопический. Дальнейший рост, конечно, ожидается, все дорожает. Но, по нашей оценке, стоимость хлеба будет меняться в рамках инфляции, как и было прежде все годы. Не надо кошмарить народ тем, что растут цены на хлеб. Цены сегодня самые разнообразные, но люди покупают. Понятно, что нормальный человек не купит булочку за 500 рублей, но для кого-то это не деньги, и они с удовольствиям купят. Есть разные люди, хлеб находит своего покупателя, все нормально», - сказал он.
Как сообщили НСН эксперты Российской Гильдии пекарей и кондитеров, за первые три месяца 2024 года средние потребительские цены на хлеб и булочные изделия из пшеничной муки выросли на 0,7%. Если в первый месяц года хлеб продавался по средней цене 92,03 рубля за килограмм, то в марте аналогичный объем продукции был доступен потребителям за 92,63 рубля за килограмм. При этом аналогичные изделия из ржаной муки с января по март 2024 года подорожали на 1%, с 77,28 рубля за килограмм до 78,04 рублей за килограмм. По итогу 2023 года стоимость хлеба из пшеничной муки изменилась на 6,5%, продукция из ржаной муки выросла на 6,4%.
По данным Росстата, с января по март 2024 года инфляция в России составила 1,95%. В 2023 году была зафиксирована инфляция на уровне 7,42%, напоминает «Радиоточка НСН».
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