АКОРТ: Репчатый лук, гречка и картофель больше всего подешевели в марте

При этом наиболее заметный рост цен отмечен на белокочанную капусту, также более чем на 30% подорожали куриные яйца. В свою очередь куриное мясо и сезонные яблоки подорожали на 28%. Однако цены на эти продукты в крупных торговых сетях на 15-25% ниже средних по стране цен, которые были зафиксированы в конце марта Росстатом.

Председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев отметил, что торговые сети – члены АКОРТ поддерживают потребителей, инвестируя в сдерживание цен на социально значимые товары часть своей рентабельности, которая уже много лет не превышает 2-3%. По его словам, данные мониторинга на конец первого квартала текущего года отражают влияние сезонного роста цен на плодоовощную продукцию, стабилизацию цен на куриные яйца и мясо, а также выравнивание ситуации с поставками и стоимостью репчатого лука.

Ранее доктор экономических наук, профессор Леонид Холод в разговоре с НСН отметил, что цены на овощи из «борщевого набора» упадут в России в четыре-пять раз к июню, передает «Радиоточка НСН».

