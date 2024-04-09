АКОРТ: Репчатый лук, гречка и картофель больше всего подешевели в марте
Средняя наценка на продовольственные товары «первой цены» из социально значимой корзины в крупных торговых сетях в марте составила 6,11%, снизившись на 1,65 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Соответствующие данные показал мониторинг Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).
Отмечается, что самое заметное снижение цен произошло на репчатый лук – он подешевел почти на 55%. Также подешевела гречневая крупа (на 25%), картофель (20%), пшено (18%), говядина на кости (4,7%), вермишель (1,7%) и пшеничная мука (0,5%).
При этом наиболее заметный рост цен отмечен на белокочанную капусту, также более чем на 30% подорожали куриные яйца. В свою очередь куриное мясо и сезонные яблоки подорожали на 28%. Однако цены на эти продукты в крупных торговых сетях на 15-25% ниже средних по стране цен, которые были зафиксированы в конце марта Росстатом.
Председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев отметил, что торговые сети – члены АКОРТ поддерживают потребителей, инвестируя в сдерживание цен на социально значимые товары часть своей рентабельности, которая уже много лет не превышает 2-3%. По его словам, данные мониторинга на конец первого квартала текущего года отражают влияние сезонного роста цен на плодоовощную продукцию, стабилизацию цен на куриные яйца и мясо, а также выравнивание ситуации с поставками и стоимостью репчатого лука.
Ранее доктор экономических наук, профессор Леонид Холод в разговоре с НСН отметил, что цены на овощи из «борщевого набора» упадут в России в четыре-пять раз к июню, передает «Радиоточка НСН».
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