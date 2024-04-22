Пасхальный набор в РФ за три года подорожал на 35% из-за сахара и яиц

Пасхальный набор в России за три года подорожал на 35% из-за сахара и яиц, сообщает Forbes со ссылкой на исследование компании Petrova Five Consulting.

Аналитики изучили стоимость куличей, творожной массы и яиц. Если три года назад такой набор стоил 819,5 рубля, то в этом году он достиг отметки 1105,7 рубля. Продукты для приготовления кулича подорожали на 10%, творожных угощений – на 6%, а яйца за этот период стали дороже на 50%. Отмечается, что сахар подорожал на 15%.

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Ранее Федеральная антимонопольная служба направила производителям яиц и торговым сетям письма с напоминанием о запрете на необоснованное повышение цен на продукцию. Как отметили в ФАС, в первом квартале года наметилось снижение оптово-отпускных цен на рынке яиц.

Ведомство рекомендовало при снижении себестоимости яиц предусмотреть соответствующее изменение ценовой политики производителями. Ретейлерам рекомендовано в случае снижения отпускных цен поставщиками транслировать его потребителям.

Со своей стороны, глава ФАС Максим Шаскольский заявил о тенденции к снижению цен на яйца в России, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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