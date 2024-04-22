Пасхальный набор в РФ за три года подорожал на 35% из-за сахара и яиц

Пасхальный набор в России за три года подорожал на 35% из-за сахара и яиц, сообщает Forbes со ссылкой на исследование компании Petrova Five Consulting.

Аналитики изучили стоимость куличей, творожной массы и яиц. Если три года назад такой набор стоил 819,5 рубля, то в этом году он достиг отметки 1105,7 рубля. Продукты для приготовления кулича подорожали на 10%, творожных угощений – на 6%, а яйца за этот период стали дороже на 50%. Отмечается, что сахар подорожал на 15%.