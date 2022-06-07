«Не каждому нужен ящик»: Ретейлеры осудили субсидии для рекламы российских брендов
Власти смогут помочь бизнесу только в том случае, если не будут мешать экономике, заявил в эфире НСН ретейлер Дмитрий Потапенко.
Выделение правительством 500 млн рублей на телевизионную рекламу российских брендов никак не поможет бизнесу, это ничтожно маленькая сумма, заявил ретейлер Дмитрий Потапенко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что правительство субсидирует телевизионную рекламу российских брендов. Будет выделено 500 млн рублей в пилотном режиме. Дмитрий Потапенко напомнил, что бренды самостоятельно формируют свои рекламные кампании.
«Брендом можно называть только то, что является долговременной, устойчивой философией, стандартом приобретения, использования и производства. Поэтому надо очень серьезно посмотреть на то, что именно является брендом, прежде чем втюхивать это через ящик или через другие каналы. Бренды самостоятельно формируют свою рекламную позицию, именно поэтому они и называются брендами. А если это братская могила, куда запихнут какие-то логотипы и будут по ящику крутить, то их продажи не увеличатся. Также 500 млн, с учетом стоимости рекламы – это разговор ни о чем», - сказал Потапенко.
По его словам, маркетинг занимает 70% от стоимости товаров. При этом ретейлер подчеркнул, что далеко не каждому бренду нужна именно телевизионная реклама.
«Маркетинг в целом – это 70% от любой стоимости товаров. А реклама может быть разная. Все очень сильно зависит от бренда, не каждому нужно в ящик. Государство может помочь только тем, чтобы не мешать экономике. Это была бы идеальная помощь», - резюмировал Потапенко.
В свою очередь председатель РОО «Содействие малому бизнесу» Янина Гришина в беседе с «Радиоточкой НСН» согласилась с Дмитрием Потапенко и подчеркнула, что выделение 500 млн рублей на рекламу российских брендов является смешной суммой.
«На сегодняшний день помогать компаниям – это значит им просто не мешать. Здесь вопрос не в том, что выделяются средства и идут такие инициативы. Они штучные и по большому счету ни о чем. Да, надо помогать и одному предпринимателю. Но эта цифра в 500 млн рублей в размерах России смешная», - сказала Гришина.
Ранее опрос, проведенный международным логистическим оператором СДЭК и брендом I Am Studio, показал, что каждый второй россиянин готов перейти на вещи российских дизайнеров.
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