«Не каждому нужен ящик»: Ретейлеры осудили субсидии для рекламы российских брендов

«Маркетинг в целом – это 70% от любой стоимости товаров. А реклама может быть разная. Все очень сильно зависит от бренда, не каждому нужно в ящик. Государство может помочь только тем, чтобы не мешать экономике. Это была бы идеальная помощь», - резюмировал Потапенко.

В свою очередь председатель РОО «Содействие малому бизнесу» Янина Гришина в беседе с «Радиоточкой НСН» согласилась с Дмитрием Потапенко и подчеркнула, что выделение 500 млн рублей на рекламу российских брендов является смешной суммой.

«На сегодняшний день помогать компаниям – это значит им просто не мешать. Здесь вопрос не в том, что выделяются средства и идут такие инициативы. Они штучные и по большому счету ни о чем. Да, надо помогать и одному предпринимателю. Но эта цифра в 500 млн рублей в размерах России смешная», - сказала Гришина.

Ранее опрос, проведенный международным логистическим оператором СДЭК и брендом I Am Studio, показал, что каждый второй россиянин готов перейти на вещи российских дизайнеров.

