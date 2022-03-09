«Продержимся полгода!» Уход западных брендов снизит конкуренцию в России
Соседи России по южным границам поставок не прекращали, а российские бренды получат больше возможностей от снижения конкуренции, сказал НСН Андрей Карпов.
Россия спокойно может продержаться до полугода в условиях приостановки поставок в страну продукции западных брендов и производителей, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов.
За праздничные дни о приостановке деятельности в России сообщили McDonald's, KFC, Pizza Hut, Starbucks, Coca-Cola, PepsiCo, Valio, Paulig, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puma, Adidas и другие компании. Ранее на фоне спецоперации на Украине о временном уходе из РФ заявили многие производители автомобилей и электроники.
«Сейчас ситуация не такая, как была при Ельцине, когда в стране ничего не было и срочно надо было насыщать российский рынок продукцией. Даже в текущем режиме мы абсолютно спокойно до полугода можем выдержать даже без особо сильных поставок. Если брать фэшн, по одежде есть запасы старой продукции, есть определенная прочность. Критической ситуации нет, и наши соседи, с кем мы соприкасаемся по югу, все они продолжают поставки в нашу страну. Так что проблемы я в целом не вижу», - сказал Карпов.
По его мнению, «вакуума» не возникнет, при это российские бренды получат более выгодные условия.
«Вакуума не будет, потому что бизнес всегда найдет возможность, где заработать. В мире огромное количество брендов, которые на российском рынке никак не представлены, даже в тех же самых Турции и Китае. Они с удовольствием зайдут в Россию. Плюс у нас достаточно российских предпринимателей, которые будут только рады снизившейся конкуренции и возможности занять место западных коллег, тем более многие жаловались, что иностранные бренды, например, в фэшн-индустрии, получали более льготные тарифы аренды. Здесь будут более равные условия и появится больше возможностей для развития», - считает предправления Ассоциации экспертов рынка ретейла.
Карпов отметил, что крупные компании ждут, когда ситуация «устаканится», в контексте чего заявляют о приостановке бизнеса, а не об уходе из России навсегда.
«Часть гигантов имеют производство в России, сомневаюсь, что они уйдут, а если даже решат уйти, думаю, государство просто перехватит управление этими процессами, недаром поднимался вопрос о национализации. Сейчас не время для покупки тех же самых иностранных автомобилей, потому что они в цене в рублях выросли в два раза, исходя из курса доллара и евро. Этим компаниям тоже нужно, чтобы ситуация устаканилась, поэтому большая часть компаний следует курсу: если они в нашей стране зарабатывали деньги и, тем более, у них сюда инвестированы определенные средства, они не готовы мгновенно уйти с рынка, поскольку потеряют достаточно большие деньги», - разъяснил эксперт.
Он высказал мнение, что людей удастся «пристроить», и напомнил, что далеко не все компании ушли из РФ.
«Не все компании отказались от поставок продукции. Например, корейцам как-то удалось договориться. Они сначала сказали, что уходим, но буквально на следующий день сказали, что нет. Корейские автомобили и техника остаются. Японские автопроизводители тоже вроде бы передумали, как минимум Toyota остается. Часть техники производится у нас и в Белоруссии, по нашим дорогам бегает много тяжелой техники китайского производства», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Со своей стороны, ретейлер Дмитрий Потапенко в беседе с НСН высказал мнение, что российский бизнес не сможет существовать без иностранных компаний.
При этом он высказал мнение, что иностранцев может отпугнуть возможная национализация, поскольку никто не захочет «работать с гопниками».
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