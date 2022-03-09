«Продержимся полгода!» Уход западных брендов снизит конкуренцию в России

Россия спокойно может продержаться до полугода в условиях приостановки поставок в страну продукции западных брендов и производителей, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов.

За праздничные дни о приостановке деятельности в России сообщили McDonald's, KFC, Pizza Hut, Starbucks, Coca-Cola, PepsiCo, Valio, Paulig, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Puma, Adidas и другие компании. Ранее на фоне спецоперации на Украине о временном уходе из РФ заявили многие производители автомобилей и электроники.