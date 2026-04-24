«Сберегательная модель поведения населения подразумевает, что деньги сберегаются на банковских депозитах, а они в свою очередь используются банками для предоставления кредитов. И наоборот можно говорить о том, что такая модель в определенной степени создает базис для дальнейшего развития экономики страны. Многие страны Юго-Восточной Азии отличаются как раз сберегательной моделью поведения населения и показывают опережающие темпы роста по отношению к мировой экономике. Если мы говорим про потребительский спрос, то у нас большинство товаров производятся в Китае. В этом отношении, если население у нас тратит меньше, то мы просто не создаем дополнительных стимулов для развития китайской экономики. Поэтому вопрос спорный, и я бы так не интерпретировал», - отметил он.

По словам Кабакова, России надо наоборот развивать долгосрочные программы сбережений.

«В том числе, если у населения будут банковские депозиты, они от них могут перейти к долгосрочному инвестированию. Это будет помогать развивать промышленность, создавать производства. Поэтому я наоборот считаю, что нам необходимы долгосрочные программы сбережений. Если вы храните деньги на долгосрочных счетах, то банк может предоставлять более долгосрочные кредиты», - подытожил собеседник НСН.

Ранее комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с НСН заявил, что сегодня банковские вклады и облигации государственных компаний выступают наиболее надежными способами хранения денег.

